LdC : Le scénario qui verrait le PSG éliminé … dès demain !

Pour la première fois depuis 2004/2005, le PSG pourrait prendre la porte de sortie en Ligue des Champions dès le premier tour. En effet, plus ou moins probable, un scénario existe pour voir le Paris Saint-Germain éliminé de toutes compétitions européennes dès ce mercredi.

Après six journées de Ligue des Champions, le PSG pointe à la 25e place avec 7 points, étant ainsi premier non qualifié. Une situation qui place le club de la capitale dos au mur et au bord de l’élimination de toutes compétitions européennes. Pour éviter le drame, les hommes de Luis Enrique peuvent opter pour la solution sans calcul et remporter leurs deux prochains matchs face à Manchester City demain (21h sur Canal +) au Parc des Princes, et à Stuttgart le 29 janvier prochain. Cependant, le déplacement en Allemagne pourrait s’avérer inutile sur le plan comptable dans la course à la qualification. En effet, pour ce mercredi 22 janvier, un scénario existe au terme duquel le Paris Saint-Germain pourrait être éliminé dès la fin du match face à Manchester City. Pour cela, la première condition est que les hommes de Luis Enrique s’inclinent face à ceux de Pep Guardiola. Ensuite, de nombreuses conditions se dressent pour ce scénario catastrophe, plus ou moins crédibles.

Le PSG est éliminé s’il perd contre Manchester City et que …

Le Real Madrid bat Salzbourg

Le Celtic Glasgow bat les Young Boys

Benfica ne perd pas contre le FC Barcelone

Monaco ne perd pas contre Aston Villa

Le Sporting CP ne perd pas à Leipzig

Le PSV gagne chez l’Étoile Rouge Belgrade

Feyenoord ne perd pas contre le Bayern Munich

Le Club Bruges ne perd pas contre la Juventus

Le Dinamo Zagreb gagne sur le terrain d’Arsenal