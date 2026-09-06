LDC – Le Slovan Bratislava s’incline avant d’affronter le PSG

Opposé au PSG pour son premier match de Ligue des champions, le Slovan Bratislava n’a pas préparé au mieux cette rencontre, avec une défaite en championnat ce week-end.

Depuis dix jours, le PSG connaît ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Rouge & Bleu débuteront leur campagne européenne au Parc des Princes ce mercredi, avec la réception du Slovan Bratislava. Si l’équipe de Luis Enrique n’arrive pas au meilleur de sa forme pour cette rencontre, après sa défaite face à l’AS Monaco, son adversaire slovaque s’est également incliné ce week-end.

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Deux défaites consécutives en championnat, une première depuis 2017

En déplacement sur la pelouse du Dunajska Streda, l’équipe dirigée par Yaya Touré s’est inclinée sur le score de 2-0, sur des buts des Sénégalais Abdoulaye Gueye et Alioune Sylla. L’ancien international ivoirien avait fait tourner son effectif. Déjà défait la semaine passée à domicile par Michalovce (1-2), le Slovan Bratislava pointe à la quatrième place de Niké Liga après six journées. Surtout, l’octuple champion de Slovaquie a enchaîné deux défaites en championnat pour la première fois depuis avril 2017. Le petit Poucet de la Ligue des champions n’arrive donc pas dans les meilleures conditions pour affronter le PSG au Parc des Princes.