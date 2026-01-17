LdC – Le Sporting s’impose largement avant de recevoir le PSG

Tout comme le PSG, le Sporting Portugal s’est imposé 3-0 ce vendredi soir en championnat et prépare bien la réception des Rouge & Bleu en Ligue des champions.

Victorieux du LOSC (3-0) ce vendredi soir, le PSG s’est rassuré et a retrouvé un grand Ousmane Dembélé. L’équipe de Luis Enrique a repris confiance avant son déplacement à Lisbonne pour affronter le Sporting Portugal mardi en Ligue des champions. De son côté, la formation portugaise disputait également son match de la 18e journée de championnat ce vendredi soir face à Casa Pia, 15e au classement.

Neuf joueurs du Sporting absents

Et il n’y a pas eu de suspense dans cette rencontre. Les Leões l’ont largement emporté sur le score de 3-0. L’attaquant mozambicain, Geny Catamo, a inscrit un doublé en première période (38e, 43e) et aurait même pu s’offrir un triplé si l’un de ses buts n’avait pas été refusé pour une position de hors-jeu. En seconde période, Daniel Bragança a été à la conclusion d’une belle action collective (78e) pour parachever le succès de son équipe. Cette victoire permet au Sporting Portugal de consolider sa deuxième place au classement et de revenir à quatre points du leader, le FC Porto, qui doit encore disputer son match ce dimanche.

Lors de cette rencontre face à Casa Pia, l’entraineur Rui Borges était privé de neuf joueurs, dont sept pour cause de blessure. Le défenseur ivoirien, Ousmane Diomandé, est blessé et est incertain pour la réception du PSG mardi. Salvador Blopa, Pedro Gonçalves, Fotis Ioannidis, Eduardo Quaresma, Nuno Santos et Geovany Quenda ont également manqué cette rencontre face au mal classé. De leur côté, Maxi Araujo et le capitaine Morten Hjulmand étaient suspendus. Ce dernier manquera également la rencontre face aux champions d’Europe pour cause de suspension.

Le XI du Sporting : Silva – Fresneda, Matheus Reis, Inacio, Vagiannidis – Simoes, Morita – Catamo, Trincao, Luis Guilherme – Suarez