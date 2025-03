LdC : Le tribune Boulogne animée pour PSG / Liverpool

Pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG reçoit Liverpool ce mercredi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. C’est dans une ambiance des grands soirs que la rencontre devrait se jouer.

A l’occasion de la réception de Liverpool ce mercredi au Parc des Princes, le PSG espère compter sur ses supporters : « L’ambiance du Parc des Princes, je l’ai déjà vécue comme adversaire et elle pèse, elle est intimidante. Et demain, on doit être prêt pour être à la hauteur des supporters« , a déclaré Luis Enrique en conférence de presse d’avant-match ce mardi. Dans la même lignée, Joao Neves qui a précédé son coach face aux journalistes, a lui aussi évoqué le support du Parc des Princes : « Le soutien du Parc des Princes ? C’est très important, on a besoin de ce soutien pour aller chercher la victoire« . L’information est tombée en cette fin de journée, l’antre des Rouge & Bleu devrait résonner fort. En effet, comme à l’accoutumée lors des dernières sorites européennes du PSG, la tribune Boulogne sera garnie de membres du Collectif Ultras Paris. Selon nos confrères du Parisien « entre 200 et 250 supporters habitués du virage Auteuil vont ainsi prendre place dans la tribune haute de Boulogne pour mettre de l’ambiance« . L’initiative, dont Nasser Al-Khelaïfi est à l’origine, vise à animer tout le Parc des Princes : « L’animation se propage ensuite au reste de la tribune, comme ce fut le cas face à Manchester City où l’ambiance fut l’une des plus incandescente de la saison« , précise Le Parisien.