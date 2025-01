Le PSG s’est rendu à Stuttgart en fin de matinée ce mardi afin d’y disputer la 8e et dernière journée de saison régulière de Ligue des Champions face au VfB. La rencontre qui se jouera ce mercredi (21h sur Canal +) est difficilement lisible du côté allemand.

Ce mardi, à un peu plus de 24h de VfB Stuttgart / PSG, Sebastian Hoeness, coach de l’actuel quatrième de Bundesliga, a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant-match, notamment sur la manière d’aborder le match : « Je ne saurais pas jouer pour le match nul. Nous voulons nous préparer au mieux et jouer notre jeu. Contre un adversaire comme celui-là, il faudra endurer leur jeu parfois. Tout le reste n’a pas d’importance« . Si les velléités offensives semblent affichées, la lecture du match ne serait pas aussi évidente selon la presse d’outre-Rhin. C’est en tous cas ce qu’avance Polo Breitner, correspondant pour l’After Foot en Allemagne : « Du côté de Stuttgart, on ne sait pas trop comment aborder cette rencontre contre le PSG qui évidemment a une plus belle équipe. Mais ce Stuttgart, ne l’oublions pas, il n’y a quasiment que des internationaux à tous les postes. Il y a plusieurs schémas de jeu, est-ce qu’il va jouer avec un ou deux attaquants ? Moi je pense qu’il jouera avec un attaquant« , a-t-il déclaré sur les ondes de la radio RMC.

Si le VfB Stuttgart pointe à la quatrième place en Bundesliga, le club du sud de l’Allemagne reste pour le moins fragile avec une irrégularité soulignée par son coach mais aussi par Polo Breitner, le suiveur du football allemand pour l’After Foot : « Mais si tu me demandes exactement ce que vaut Stuttgart et ce qu’on va voir mercredi, moi je pense qu’ils vont attendre les autres résultats avant de se s’envoyer des baigne sur le terrain et la deuxième chose c’est que vaut ce VfB Stuttgart ? Bah j’en sais rien. C’est pour ça que j’aime la phrase de Sebastian Hoeness lorsqu’il dit que c’est une équipe un peu chaotique avec des montagnes russes dans les résultats« .