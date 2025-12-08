LdC : Les absences importantes côté Athletic Bilbao face au PSG

Ce mercredi (21h sur Canal +), le PSG se déplace sur le terrain de l’Athletic Bilbao. A l’occasion de la rencontre, les Basques devront composer avec des absences importantes.

Ces derniers jours au Campus PSG, le groupe de Luis Enrique a enregistré le retour de Désiré Doué. Avec quelques entraînements dans les jambes, le numéro 14 parisien postule pour une place dans le groupe qui fera le déplacement à San Mames cette semaine. En face, Ernesto Valverde devra lui se passer de plusieurs de ses joueurs et pas des moindres, pour cette 6e journée de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Le premier, titulaire à tous les matchs de C1 cette saison avec l’Athletic Bilbao, Aitor Paredes. Ce dernier a écopé de 3 cartons jaunes sur les 5 premières journées, et sera donc suspendu face au PSG. La défense basque est donc décimée puisque l’autre élément, Aymeric Laporte, s’est lui blessé ce dimanche face à l’Atlético Madrid, et l’annonce de son forfait est officielle.

Par ailleurs, Inaki Williams et Maroran Sannadi seront eux aussi absent. Le premier, capitaine de l’équipe qui compte cette saison 12 matchs toutes compétitions confondues, est touché aux adducteurs, quand le second (9 matchs TCC), est lui blessé au genou.