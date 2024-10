Pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit ce mardi soir (21h sur Canal +) le PSV Eindhoven. A quelques heures du coup d’envoi, zoom sur les chiffres clés avant la rencontre qui se jouera au Parc des Princes.

Ce mardi soir pour la deuxième fois de son histoire, le PSV Eindhoven disputera un match au Parc des Princes. Le premier ? Une rencontre amicale face à l’AS Saint-Etienne perdue sur le score de 3-2 le 24 octobre 1978. Dans son historique récent, le Paris Saint-Germain reste une série de 12 matchs sans défaite en phase de poule de Ligue des Champions au Parc des Princes, depuis son revers face à Manchester United (1-2) le 20 octobre 2020. Cette troisième journée de la nouvelle formule de C1 permettra au PSG de rencontre le PSV Eindhoven pour la première fois de son histoire. Le club néerlandais deviendra le 48e adversaire en Ligue des Champions du club de la capitale, et le 3e club d’Eredivisie après l’Ajax Amsterdam et le FC Twente, pour un bilan de 2 victoires et 1 match nul en 3 matchs. Cette affiche inédite sera par ailleurs le 158e match de Ligue des Champions de l’histoire du PSG pour un bilan de 83 victoires, 29 matchs nuls et 45 défaites.

Sur le plan des individualités, cinq joueurs ont porté les maillots du PSG et du PSV : Alex, Mateja Kezman, Xavi Simons, Georginio Wijnaldum et Vampeta. Des chiffres et bilans dressés par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.