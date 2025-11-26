LdC : Les chiffres clés de PSG / Tottenham

Le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir Tottenham au Parc des Princes ce mercredi 26 novembre à 21h, pour la 5e journée de la phase de ligue de l’UEFA Champions League 2025-2026. Le PSG doit conforter sa place dans le top 8.

Étonnamment, le PSG et Tottenham ne s’étaient jamais croisées en match officiel avant très récemment. Cette première a eu lieu le 14 août dernier, à l’occasion de la Supercoupe de l’UEFA disputée à Udine, en Italie. Cette confrontation inaugurale a immédiatement été un sommet d’intensité, se soldant par une victoire du Paris Saint-Germain aux tirs au but (2-2, 4-3 t.a.b.), permettant aux Parisiens de décrocher un nouveau trophée européen. Avant ce duel décisif, les deux formations n’avaient eu qu’une seule rencontre amicale à leur actif lors de l’International Champions Cup (ICC) en 2017 à Orlando (USA), qui avait vu les Spurs s’imposer sur le score de 4-2.

La longue tradition des duels franco-anglais

Tottenham est devenu le huitième adversaire anglais officiel du Paris Saint-Germain lors de cette Supercoupe. Les Spurs rejoignent ainsi Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Newcastle et Aston Villa. Avec huit clubs affrontés, l’Angleterre se positionne désormais comme la deuxième nation la plus rencontrée par le PSG en compétitions officielles, juste derrière l’Espagne (10 clubs) et devant l’Allemagne et l’Italie (7 adversaires chacune). Le match de ce soir sera le 40e de l’histoire du PSG face à une formation anglaise, avec un bilan parfaitement équilibré jusqu’à présent : 13 victoires, 13 nuls et 13 défaites. À domicile, le bilan du club de la capitale face aux clubs d’outre-Manche s’établit à 8 victoires, 5 nuls et 5 défaites en 18 confrontations au Parc des Princes.

L’histoire partagée entre Paris et Tottenham est également humaine. Neuf joueurs ont eu l’honneur de porter le maillot des deux clubs : Osvaldo Ardiles, Serge Aurier, Stéphane Dalmat, David Ginola, Randal Kolo Muani, Giovani Lo Celso, Lucas Moura, Xavi Simons et Benjamin Stambouli. De plus, un homme a dirigé les deux équipes sur le banc de touche : Mauricio Pochettino, qui a marqué les esprits des deux côtés de la Manche. Sur le plan sportif, cette rencontre est cruciale : selon les projections pour la saison 2025-2026, la barre de qualification pour les barrages de la nouvelle phase de ligue se situerait aux alentours de neuf points. Une victoire est donc essentielle pour les ambitions des Parisiens et des Spurs de se positionner parmi les 8 meilleures équipes de cette phase de ligue.