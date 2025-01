LdC : Les chiffres de la victoire et la qualification acquise à Stuttgart

Pour le compte de la huitième et dernière journée de saison régulière de Ligue des Champions, le PSG a maîtrisé son sujet (victoire 1-4) face au VfB Stuttgart. Retour en chiffres et faits marquants sur la rencontre et la qualification acquise.

En 2024/2025, pour la première saison du nouveau format de la Ligue des Champions, le parcours du PSG aura été non sans embûches. En effet, après les cinq premières journées, les hommes de Luis Enrique dressaient un bilan d’une victoire, un match nul et surtout trois défaites. Pour finir cette phase de saison régulière, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers ont réaliser une mini série de trois victoires en autant de rencontre, une performance inédite depuis la période Novembre 2020 – Février 2021, durant laquelle le PSG avait enchaîné 4 victoires en Ligue des Champions. Hier soir sur la pelouse du VfB Stuttgart, le Paris Saint-Germain a signé son 13e match consécutif sans défaite (9 victoires – 4 nuls). 13 c’est aussi le nombre de fois consécutif où le club de la capitale a passé la première phase en Ligue des Champions (phase de poules ou saison régulière maintenant), seuls le Real Madrid et le Bayern Munich peuvent se targuer d’un tel bilan sur la scène européenne.

Sur le plan individuel, Marquinhos est entré un peu plus dans l’histoire du PSG honorant ainsi son 99e match de Ligue des Champions en Rouge & Bleu, sa 428e titularisation toutes compétitions confondues, devançant ainsi Jean-Marc Pilorget d’une longueur. En attaque, Bradley Barcola surfe sur une dynamique incroyable en 2025 : impliqué sur 8 buts lors des 5 derniers matchs toutes compétitions confondues (4 buts – 4 passes décisives). L’ancien de l’Olympique Lyonnais a délivré une offrande et fait trembler les filets au cours d’un même match à 4 reprises en 2025, un chiffre faisant du numéro 29 du PSG le meilleur offensif du top 5 européen depuis le début du mois de janvier. Toujours sur le plan individuel et offensif, Ousmane Dembélé a crevé l’écran à la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. L’attaquant international français a inscrit le deuxième triplé de sa carrière après celui du 6 mars 2016 (Stade Rennais – FC Nantes). Sur le plan statistique, le numéro 10 parisien compte désormais 16 buts toutes compétitions confondues, le plus haut total de sa carrière après ses 14 réalisations en 2018/2019 avec le FC Barcelone. Ousmane Dembélé, en 2025, compte 8 buts toutes compétitions confondues, soit le plus haut total dans le top 5 européen à égalité avec Lautaro Martinez et Kylian Mbappé.

Chiffres et faits relevés par le Paris Saint-Germain sur son site officiel.