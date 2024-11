Avec son nouveau revers en Ligue des champions, le PSG complique encore plus ses chances de qualification pour le prochain tour de la compétition.

Le PSG n’a jamais semblé en mesure de ramener les trois points de son déplacement à Munich. Opposés au Bayern ce mardi, les Rouge & Bleu se sont logiquement inclinés. Déjà dans une situation difficile avant cette rencontre, le club parisien se rapproche du précipice avec cette 26e place, hors des places qualificatives pour les barrages. Pour espérer atteindre ce prochain tour, il faudra s’imposer au moins deux fois sur les trois derniers matches (RB Salzbourg, Manchester City et Stuttgart).

À lire aussi : Bayern Munich / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Neuer a réussi plus de dribbles que Dembélé et Barcola

Ce mardi soir à l’Allianz Arena, Luis Enrique a une nouvelle fois surpris son monde avec la titularisation de Matvey Safonov dans les cages mais surtout avec une nouvelle organisation tactique en 4-4-2 losange et un milieu de terrain censé être renforcé avec la présence de Fabian Ruiz. Mais, cela n’a pas empêché le technicien espagnol de connaître un nouveau revers en C1. Depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu, le coach de 54 ans a remporté seulement 6 rencontres sur ses 17 matches disputés en Ligue des champions, soit un pourcentage de victoires de 35,29%. Ce mardi, il est devenu le premier entraîneur de l’ère QSI à avoir connu le plus de défaites dans la compétition (8 en 17 matches), comme le rapporte RMC Sport. Il bat ainsi le record de Laurent Blanc, qui avait connu 7 revers sur une période plus longue (en 30 matchs, entre 2013 et 2016). « Le technicien espagnol présente aussi le ratio de défaites le plus élevé (47%) de Paris dans la compétition. » Autre chiffre inquiétant, le PSG a subi sa 6e défaite en Ligue des champions en 2024, une première dans l’histoire du club sur une année civile.

Dans cette rencontre face au Bayern Munich, le PSG ne pourra cette fois-ci pas se cacher derrière son inefficacité avec 0,77xG contre 2,41xG pour les Bavarois. Pire encore, une autre statistique confirme le manque de créativité et l’absence de danger de cette équipe parisienne. Le gardien Manuel Neuer a réussi plus de dribbles (1) que les deux attaquants Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, qui en ont réussi aucun. De même pour Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Le meilleur dribbleur parisien a été Nuno Mendes avec cinq dribbles réussis. Avec seulement 4 points après 5 matches disputés et une 26e place, le PSG sera dans l’obligation de remporter son prochain match face au RB Salzbourg dans deux semaines, le 10 décembre, pour se redonner espoir d’une qualification pour les barrages.