Ligue des Champions Parc des Princes
LDC – Les dates des barrages contre Monaco dévoilées

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 janvier 2026

Ce vendredi, le PSG a hérité de l’AS Monaco pour les barrages de la Ligue des champions. L’UEFA a dévoilé les dates des deux rencontres contre l’ASM.

Onzième de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG va devoir passer par les barrages pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ce vendredi midi, le tirage au sort de cette phase de la compétition a eu lieu. Le club de la capitale connaissait ses deux possibles adversaires, l’AS Monaco et Qarabag. Et comme la saison dernière, les Parisiens auront droit à un duel franco-français contre le club du Rocher. On ne connaissait pas encore les dates de la double confrontation. C’est désormais chose faite. 

Le PSG affrontera Monaco en barrages de la Ligue des champions
Première manche à Monaco le 17 février

Ce vendredi soir, l’UEFA a dévoilé les dates des deux rencontres entre le PSG et l’AS Monaco. Pour la manche aller, les champions d’Europe en titre se déplaceront sur la pelouse de Louis II le mardi 17 février prochain (21 heures). Une semaine après, les hommes de Luis Enrique recevront – au Parc des Princes – les Monégasques le mercredi 25 février (21 heures).

Le programme des barrages

Barrages aller 17 février

  • 18h45 : Galatasaray / Juventus
  • 21h : Monaco / PSG
  • 21h : Borussia Dortmund / Atalanta
  • 21h : Benfica / Real Madrid

Barrages aller 18 février

  • 18h45 : Qarabag / Newcastle
  • 21h : Club Bruges / Atlético de Madrid
  • 21h : Bodo/Glimt / Inter
  • 21h : Olympiacos / Bayer Leverkusen

Barrages retour 24 février

  • 18h45 : Atlético de Madrid / Club Bruges
  • 21h : Bayer Leverkusen / Olympiacos
  • 21h : Inter / Bodo/Glimt
  • 21h : Newcastle / Qarabag

Barrages retour 25 février

  • 18h45 : Atalanta / Borussia Dortmund
  • 21h : Juventus / Galatasaray
  • 21h : PSG / Monaco
  • 21h : Real Madrid / Benfica

