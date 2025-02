LdC : Les dates du huitième de finale entre le PSG et Liverpool connues !

Pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG affrontera Liverpool. Le tirage au sort a rendu son verdict ce vendredi, et le calendrier est tombé.

Après son barrage de Ligue des Champions on ne peut plus maîtrisé, le PSG doit faire face à un plus gros morceau en huitième de finale. En effet, le tirage au sort a rendu son verdict et les hommes de Luis Enrique devront se défaire de ceux d’Arne Slot pour rejoindre les quarts de finale de C1. Le calendrier est tombé, et la manche aller se jouera le mercredi 5 mars prochain (21h sur Canal +) et le match retour le mardi 11 mars (21h sur Canal +).

La programmation complète des huitièmes de finale de C1

Mardi 4 mars

Cercle Bruges – Aston Villa (18h45)

Borussia Dortmund – Lille (21h)

PSV Eindhoven – Arsenal (21h)

Real Madrid – Atlético Madrid (21h)

Mercredi 5 mars

Feyenoord – Inter Milan (18h45)

Bayern Munich – Bayer Leverkusen (21h)

Benfica – FC Barcelone (21h)

PSG – Liverpool (21h)

Mardi 11 mars

FC Barcelone – Benfica (18h45)

Inter Milan – Feyenoord (21h)

Bayer Leverkusen – Bayern Munich (21h)

Liverpool – PSG (21h)

Mercredi 12 mars

Lille – Borussia Dortmund (18h45)

Arsenal PSV Eindhoven (21h)

Aston Villa – Cercle Bruges (21h)

Atlético Madrid – Real Madrid (21h)