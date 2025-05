LdC : Les dispositifs médias pour la finale entre le PSG et l’Inter Milan

La tension monte à l’approche de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan. Pour ne rien manquer de ce sommet européen, les diffuseurs se préparent à déployer un dispositif exceptionnel. Que vous soyez devant votre écran de télévision, votre ordinateur ou à l’écoute de la radio, voici le guide complet pour suivre chaque instant de cette rencontre très attendue.

Pour la diffusion en clair, c’est sur M6 qu’il faudra se brancher. Ce sera l’occasion pour un large public de suivre le match sans abonnement. La prise d’antenne est prévue dès 20h50, avec le coup d’envoi à 21h00. Les commentaires seront assurés par le duo expérimenté Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri, accompagnés de Carine Galli pour les interviews en bord de terrain. L’émission d’après-match, « 100% Foot« , prendra le relais pour analyser la rencontre et recueillir les premières réactions. Pour les abonnés, Canal+ proposera également la rencontre, avec une diffusion exclusive pour ses souscripteurs. L’antenne s’ouvrira dès 19h00 sur Canal+ Sport 360 avec un pré-match détaillé. Dès 20h00, bascule sur Canal+ pour le direct de la finale commentée par Paul Tchoukriel et Habib Beye. Une émission d’après-match sur Canal+ Sport 360 prolongera le plaisir. Pour ceux qui préfèrent le streaming, les plateformes de ces chaînes seront bien sûr accessibles pour regarder le match en direct sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Le Paris Saint-Germain a annoncé la diffusion du match sur ses écrans géants au Parc des Princes. Le club a opté pour la diffusion via Canal+, offrant ainsi une expérience immersive et collective aux fans présents dans l’enceinte historique. Des animations et une Fan Zone seront également mises en place pour faire vivre un moment unique aux supporters qui n’auront pas pu faire le déplacement à Munich. L’accès à cette diffusion est soumis à l’achat de billets.

La radio, au rendez-vous également

Pour les amateurs de l’écoute radio, RMC se positionne comme le diffuseur incontournable. Dès 18h00, « Le Super Moscato Show » donnera le coup d’envoi de la soirée spéciale, avec un avant-match riche en débats et analyses. À 20h00, l’émission « Champions d’Europe » prendra le relais pour une préparation finale avant le coup d’envoi. Le match sera ensuite commenté en direct à 21h00, offrant une immersion sonore complète. Après le coup de sifflet final, « L’After Foot » prolongera la soirée pour débriefer la rencontre, analyser les performances et recueillir les premières réactions des acteurs et des supporters.