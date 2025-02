LdC : Les éloges de Pierre Lees-Melou pour Joao Neves et Vitinha avant d’affronter le PSG

A quelques jours d’affronter le PSG en Ligue des Champions, le milieu de terrain du Stade Brestois, Pierre Lees-Melou, s’est exprimé sur les milieux de terrain parisiens qui seront opposés à lui ce mardi (18h45 sur Canal +).

Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, le Stade Brestois a joué sur la pelouse du FC Nantes ce vendredi et l’a emporté 0-2. Titulaire, buteur et homme du match, Pierre Lees-Melou a disputé l’intégralité de la rencontre et s’est présenté face aux journalistes en zone mixte à l’issue du match. L’occasion pour lui d’être interrogé à propos de sa prochaine adversité, le PSG et son entre-jeu : « J’aime bien Vitinha, et l’autre petit portugais … Neves voilà c’est ça ! Des joueurs qui n’ont pas forcément la lumière sur eux, mais des joueurs hyper efficaces, hyper propres, qui ne perdent jamais le ballon. C’est pas eux qui vont faire des virgules, petits ponts, c’est un peu le football d’aujourd’hui, les gens veulent des stats … Quoique Neves a beaucoup de stats. Mais oui j’aime bien ces joueurs sobres, tout le temps simples et qui perdent jamais le ballon« .