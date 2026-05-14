LDC – Les informations billetterie pour la retransmission de la finale au Parc des Princes

Le 30 mai prochain, le PSG disputera la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. À cette occasion, le club parisien organisera une retransmission au Parc des Princes.

J-16 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, programmée à la Puskás Aréna de Budapest. Si les 17 200 places réservées par l’UEFA aux supporters parisiens ont rapidement trouvé preneur, le club de la capitale propose aussi une retransmission de la finale au Parc des Princes.

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Une vente en trois phases

Comme annoncé par le PSG dans un communiqué, « l’engouement autour de cet événement est immense : en seulement trois jours, le Club a reçu plus de 200 000 demandes pour assister à cette soirée au Parc des Princes, soit l’équivalent de quatre fois la capacité du stade. » Pour permettre de vivre cette expérience tant attendue, les champions d’Europe en titre ont mis en place un dispositif de vente par phases. Une priorité sera accordée aux abonnés qui n’ont pas pu se procurer de place pour assister la finale à Budapest, ainsi qu’aux membres du programme de fidélité MyParis. La mise en vente des billets sera lancée le 19 mai prochain, avec des tarifs qui débuteront à partir de 19 euros. Voici en détail les trois phases :

Phase 1 (19 mai) : Abonnés Grand Public (Club Premier, Tribune et Le Virage) de la Vague 1 et 2 (voir processus de vente pour la finale de la Ligue des Champions) n’ayant pas acheté de billet(s) pour la finale à Budapest. Abonnés Sociétés, CSE & Hospitalités n’ayant pas acheté de billets pour la finale à Budapest.

(19 mai) : Phase 2 (19 mai) : Abonnés Grand Public (Club Premier, Tribune et Le Virage) de la Vague 3 qui n’ont pas pu accéder à la vente de billets pour la finale à Budapest. Membres MyParis Premium ayant atteint au minimum le statut “Espoir” dans la Playzone au 11 mai 2026 (après la prise en compte des jeux du match PSG/Stade Brestois)

(19 mai) : Phase 3 (20 mai) : L’ensemble des Membres MyParis Premium, hors abonnés du Parc des Princes, ayant souscrit avant le 17/05 à 23h59.

(20 mai) :

En plus de cette retransmission, le PSG va proposer « une programmation inédite avec plusieurs performances d’artistes issus de la scène parisienne avant le coup d’envoi. » Pour vivre cette journée du 30 mai, les portes du Parc des Princes ouvriront dès 14 heures. Les animations débuteront à partir de 15 heures, avec un show d’avant-match jusqu’à 17h30. Toutes les informations billetterie seront disponibles ici.