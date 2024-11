A l’occasion de la cinquième journée de Ligue des Champions, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich ce mardi (21h sur Canal +). Une rencontre importante pour les deux clubs.

Après s’être largement imposé (3-0) face à Augsburg lors de la onzième journée de Bundesliga, le Bayern Munich pointe à la première place de son championnat local avec 29 points et 6 unités d’avance sur son dauphin l’Eintracht Francfort. En Ligue des Champions, les Bavarois comptent 6 points en 4 matchs et sont 17e au classement. Une place que souhaiterait assurément améliorer le Bayern Munich, et ainsi battre le Paris Saint-Germain. Pour autant, les joueurs de Vincent Kompany restent concentrés et prennent au sérieux cette rencontre face au PSG : « Nous prenons le match face au PSG très au sérieux. Nous savons que c’est une bonne équipe, différente de celles que nous avons pu affronter ces dernières années. C’est un nouveau match de LdC et nous voulons continuer notre série de victoire à domicile« , a déclaré Manuel Neuer au sortir de la dernière rencontre de Bundesliga.

https://twitter.com/FCBayern/status/1861031835632877886 X :@FCBayern

Un discours que suit Joshua Kimmich : « Ce sera difficile parce que Paris est une bonne équipe et parce que c’est la Ligue des Champions. Ce sont toujours des matches particuliers. Nous devons être à notre meilleur niveau« , a déclaré l’international allemand en amont de l’entraînement de ce lundi.