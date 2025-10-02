LdC : Les joueurs du FC Barcelone dégoûtés après leur défaite face au PSG

Le PSG est allé s’imposer face au FC Barcelone (1-2) sur la pelouse du Stade Olympique de Montjuic. Ce succès qui s’est concrétisé dans les derniers instants de la rencontre a mis un vrai coup de massue derrière les têtes barcelonaises.

C’est dans un contexte particulier que le PSG a préparé la seconde journée de Ligue des Champions face au FC Barcelone. En effet, après une saison 2024 / 2025 on ne peut plus chargée, le groupe de Luis Enrique est touché par les blessures, et face aux Catalans, c’est sans Marquinhos, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé que le club de la capitale s’est présenté au Stade Olympique de Montjuic. Malgré cela, le champion d’Europe en titre a su faire déjouer le FC Barcelone et l’emporter sur le gong 2 buts à 1. Une défaite qui fait mal côté barcelonais : « Très déçu. Si on encaisse un but à la dernière minute et qu’on perd, surtout à domicile, on est déçu. Je pense qu’ils ont été meilleurs en fin de match et en seconde période en général. On a mieux commencé le match. C’était un peu un contre un, mais c’est vrai qu’en seconde période, ils ont été meilleurs que nous. C’était un bon match pour voir où on en est. On est au sommet de l’Europe. Ils ont gagné aujourd’hui, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir en Ligue des Champions. Même si la défaite fait mal, ce n’est pas décisif dans cette Ligue des Champions. On veut toujours gagner, on n’est pas contents. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C’était un bon match, on doit progresser, et on le sait. On va le faire« , a déclaré Frenkie De Jong, à l’issue de la rencontre.

Le défenseur Eric Garcia a lui aussi fait part de son mécontentement après la défaite du FC Barcelone : « On sort de ce match mécontents. On a été bons en première période. On a eu beaucoup de mal en deuxième. Le match nul aurait été une consolation. En deuxième période, on n’a pas su presser aussi bien, et sans ballon, c’est très fatigant. La saison dernière, on avait commencé par perdre à Monaco, et maintenant on a joué deux adversaires très coriaces« .