LDC – Les joueurs du PSG confiants avant de défier Liverpool

Malgré la défaite du match aller, les joueurs du PSG sont persuadés de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool ce soir.

Le PSG se déplace à Anfield ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot) pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Cruellement battus sur la pelouse du Parc des Princes la semaine dernière, les Parisiens devront s’imposer ce soir pour se qualifier pour les quarts de finale. Selon RMC Sport, l’immense frustration des joueurs du PSG a rapidement été évacuée. « Ils se sont tout de suite remobilisés. Avec la certitude de pouvoir renverser les Reds lors du match retour, ce mardi. » Dès le coup de sifflet final de la première manche, la préparation a commencé en coulisses. Contrairement à ses habitudes, Luis Enrique a pris la parole à chaud dans le vestiaire pour transmettre sa confiance. En substance, le coach parisien a expliqué à ses hommes qu’ils pouvaient être fiers d’eux malgré ce résultat défavorable et qu’ils allaient se qualifier s’ils jouaient de la même manière dans le nord de l’Angleterre, explique Fabrice Hawkins.

Des Reds plus prudents

Le lendemain après-midi, Nasser al-Khelaïfi est venu au Campus de Poissy. Selon les informations de RMC Sport, « le président du PSG a tenu un discours assez court en répétant aux joueurs qu’ils devaient avoir confiance en eux après avoir montré qu’ils étaient supérieurs à Liverpool lors du match aller. Des mots bien reçus par un collectif parisien, déjà persuadé de pouvoir renverser les Reds dans leur antre mythique. » Au sein du vestiaire des champions de France, tout le monde est convaincu de la force de frappe de ce PSG new look. « On va se qualifier, ne doutez pas », assurait un cadre du vestiaire ces derniers jours, indique le média sportif. « À l’inverse, dans le vestiaire de Liverpool, certains n’ont pas caché pas leur surprise de voir le niveau affiché par le PSG, porté par l’ambiance volcanique du Parc des Princes, alors que leur confiance transpirait avant cette double confrontation. Les Reds sont désormais nettement plus prudents, même s’ils comptent sur le soutien de leurs fans pour afficher un visage plus conquérant dans leur jardin. » De manière assez paradoxale, le PSG apparaît plus confiant que Liverpool à l’heure d’appréhender la deuxième manche de cette double confrontation au sommet, conclut RMC Sport.