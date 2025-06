LdC – Les joueurs du PSG partageront leurs primes avec les salariés du club

Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG tiendra sa promesse en partageant la prime des joueurs avec les salariés.

Le PSG est champion d’Europe pour la première fois de son histoire. Dans une saison 2024-2025 époustouflante, les joueurs de Luis Enrique ont remporté un quadruplé historique. Et ce bonheur éternel est célébré par les joueurs mais également les salariés du club. En janvier dernier, lors de sa présentation des voeux au personnel du PSG, Nasser al-Khelaïfi avait promis de partager la prime réservée aux joueurs pour leur parcours en Ligue des champions avec les 700 salariés du club. Avant de faire cette annonce en début d’année, le président parisien avait pris le soin de sonder les joueurs et le staff et tous avaient donné leur accord.

Une première en France

Et cette promesse sera tenue, comme le rapporte Le Parisien. « Quatre mois plus tard, on nous assure au club que le président tiendra bien son engagement. Mais personne ne sait sur quelle base sera établie la répartition, le montant de la prime réservée aux joueurs restant pour le moment secrète. » Quel que soit le montant, les salariés du club ont eu la confirmation qu’ils toucheront une prime pour cette victoire finale en Ligue des champions, « mais ils n’ont pas la moindre idée du montant qui sera indiqué sur leur feuille de paie. Cette initiative est une première en France », conclut LP.