Après six matchs manqués en tribune, le président du PSG a retrouvé le chemin des stades ce mardi à l’occasion de la réception de Newcastle au Parc des Princes. Si sa blessure ne lui permettait pas une mobilité des plus fluides, Nasser Al-Khelaïfi a tout de même pu rejoindre le vestiaire parisien après la rencontre.

C’est au cours d’un match de padel que le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi s’est blessé au genou. Une blessure qui lui a valu une opération et une longue période de convalescence. En ce sens, le dirigeant qatari n’est plus apparu en tribune au Parc des Princes ou en déplacement depuis plusieurs semaines. Cependant, ce mardi, à l’occasion de la réception de Newcastle, le président du PSG a retrouvé sa place aux côtés d’Aleksander Ceferin, président de l’UEFA et Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République et supporter inconditionnel du PSG. Après avoir vu ses joueurs arracher le nul dans les dernières secondes face à Newcastle (1-1), Nasser Al-Khelaïfi a pris le chemin des vestiaires parisiens afin de s’adresser à ses joueurs. Si le coup de gueule aurait pu être poussé, Le Parisien affirme qu’au contraire, « face au groupe, il a eu des mots d’encouragement, en particulier vers les jeunes éléments de l’effectif« . Une posture qui permet de ne pas ajouter un surplus de pression, et de donner de la confiance à son groupe pour le déplacement capital à Dortmund.

Nasser is back !

Pour la suite, Nasser Al-Khelaïfi signe bien son retour aux affaires. En effet, toujours selon nos confrères du Parisien, le président du Paris Saint-Germain devrait désormais reprendre ses déplacements, malgré sa convalescence. Le prochain rendez-vous pour le dirigeant qatari devrait être ce samedi 2 décembre à Hambourg, en Allemagne. Le but est d’assister au tirage au sort de l’Euro 2024 qui se tiendra l’été prochain outre-Rhin, mais aussi d’y prononcer un discours dans la matinée en qualité de président de l’ECA (association européenne des clubs). Jusqu’au 13 décembre prochain et ce match couperet au Signal Iduna Park du Borussia Dortmund auquel il assistera sur place, Nasser Al-Khelaïfi devrait se rendre à Copenhague, et peut-être Doha.