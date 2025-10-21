LdC : Les nombreuses absences à noter du côté du Bayer Leverkusen avant la réception du PSG

Le PSG se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi soir (21h sur Canal +) pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions. Le groupe de Kasper Hjulmand, touché par les blessures, ne fera pas face à celui de Luis Enrique avec toutes ses forces vives.

A l’occasion de la troisième journée de Ligue des Champions, le PSG retrouve son récent Ballon d’Or, Ousmane Dembélé, et son capitaine emblématique, Marquinhos. Les deux joueurs font leur retour dans le groupe de Luis Enrique après leur convalescence. Les Parisiens doivent cependant encore patienter avant de retrouver Fabian Ruiz et Joao Neves dans l’entrejeu. En effet, le staff médical du Paris Saint-Germain a préféré prendre toutes les précautions afin que l’Espagnol et le Portugais récupère à 100%. En face, du coté du Bayer Leverkusen, de nombreuses absences sont à souligner. Le groupe de Kasper Hjulmand est bien amputé. Dans un premier temps, le cinquième de Bundesliga sera privé de Martin Terrier, buteur le week-end dernier, et Jonas Hoffman. Les deux joueurs ne sont pas inscrits sur la liste UEFA du club allemand en raison de longues blessures en début de saison.

Le Bayer Leverkusen, comme le PSG en début de cette saison 2025 / 2026, est touché par les blessures. Ainsi, Exequiel Palacios ne sera logiquement pas de la partie ce mardi soir à la BayArena. Le milieu de terrain argentin est toujours sur le bas côté après avoir été blessé aux adducteurs au courant du mois de septembre. Ce dernier ne devrait pas retrouver la compétition avant le début de l’année 2026, après avoir subi une intervention chirurgicale. Axel Tape, titi parisien qui a rejoint le Bayer Leverkusen cet été 2025 libre de tous contrat, ne retrouvera pas son club formateur. Le natif de Bondy (93) est touché à un ischio. Sont également forfaits l’ancien du Real Madrid, Lucas Vazquez, l’attaquant Nathan Tella et le milieu de terrain Malik Tillmann. Kasper Hjulmand pourra compter sur Patrick Shick en attaque et Jarell Quansah en défense, tous deux de retour pour ce Bayer Leverkusen / PSG après des soucis respectivement au genou et à la cuisse.