LdC : Les prédictions d’Opta désormais plutôt optimistes pour le PSG

Le logiciel Opta a mis à jour ses prédictions pour la Ligue des Champions à quelques heures du début des barrages. Le PSG se positionne désormais comme un candidat … à la victoire finale !

La première partie de saison du PSG en Ligue des Champions a poussé Ousmane Dembélé et ses coéquipiers à aller chercher la qualification en barrage lors de la dernière journée de la phase de saison régulière. Ainsi, le bilan des Rouge & Bleu plaçait le club de la capitale en difficulté dans les prévisions Opta, à juste titre. Le logiciel a désormais mis à jour ces prévisions à quelques heures du début des seizièmes de finale. L’occasion pour le Paris Saint-Germain de se voir favori face au Stade Brestois ce mardi (18h45 sur Canal +). En effet, face aux Bretons, les hommes de Luis Enrique ont 85,7% de chances de rejoindre les huitièmes de finale, ainsi affronter le FC Barcelone ou Liverpool, selon le tirage au sort qui aura lieu le vendredi 21 février prochain. A ce stade de la compétition, le PSG a, à ce stade du calendrier, 36,9% de rejoindre les quarts de finale, puis 24,5% de figurer dans le dernier carré. Pour se projeter encore plus loin … toujours selon ces prévisions Opta, le club de la capitale a 12,6% de disputer une deuxième finale de C1 dans son histoire, puis 6,3% de chances de soulever la coupe aux grandes oreilles pour la première fois de son histoire. Le tirage au sort devrait toutefois compliqué la tâche aux Parisiens. En effet, selon les prédictions, dans le top 5 des clubs favoris à la victoire, deux clubs sont de potentiels adversaires du PSG dès les huitièmes de finale : le FC Barcelone et Liverpool.

Le top 5 des favoris à la victoire finale en C1 selon Opta

Liverpool avec 24,6%

Arsenal avec 16,6%

Inter avec 14,5%

Barcelone avec 9,5%

PSG avec 6,3%