LdC – Les premières images du Parc des Princes pour la diffusion de la finale PSG / Inter Milan

A l’occasion de la finale de Ligue des Champions, le Parc des Princes se parera des ses plus beaux vêtement pour la plus grande soirée européenne de son histoire. En effet, l’antre du PSG sera à guichets fermés pour la diffusion de la rencontre sur écrans géants.

Alors que la finale de Ligue des Champions se jouera à l’Allianz Arena de Munich entre le PSG et l’Inter Milan, le Parc des Princes sera également une place centrale de cette soirée qui s’annonce potentiellement historique pour le PSG. En effet, l’antre du Paris Saint-Germain affichera complet pour le match qu’il diffusera sur 4 écrans géants qui seront face aux tribunes Borelli, Auteuil, Paris et Boulogne. Sur son compte X, l’historien et archiviste du Paris Saint-Germain, Michel Kollar, a publié des images de l’installation de ces écrans géants, depuis le toit du Parc des Princes.

https://twitter.com/michelkollar/status/1927616600787562668 X : @michelkollar