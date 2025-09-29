LdC : Les supporters du PSG en nombre à Barcelone

Cup
Pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions, le PSG se déplace pour affronter le FC Barcelone ce mercredi (21h sur Canal +). Si l’escouade de Luis Enrique est amputée par plusieurs blessures, elle pourra compter sur ses supporters qui se déplacent en nombre.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont une bonne mémoire, et espèrent revivre au Stade Olympique de Montjuic ce qu’ils ont vécu le 16 avril 2024 en quart de finale retour de Ligue des Champions : battre le FC Barcelone à domicile. En effet, le Camp Nou encore en travaux, c’est dans cette enceinte que la deuxième journée de C1 se disputera entre Catalans et Parisiens ce mercredi (21h sur Canal +). Dans un Stade Olympique de Montjuic de 55 000 places, le parcage visiteurs sera plein puisque c’est près de 2 600 supporters du Paris Saint-Germain qui feront le déplacement selon Bruno Salomon, journaliste pour Radio France.

