LdC : Les supporters du PSG en nombre face au Bayer Leverkusen

Ce mardi (21h sur Canal +), le PSG affronte le Bayer Leverkusen pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle les hommes de Luis Enrique pourront compter sur leurs supporters.

Le Paris Saint-Germain est en route pour une troisième victoire en autant de match en Ligue des Champions cette saison. Après avoir battu l’Atalanta Bergame et le FC Barcelone, les hommes de Luis Enrique affrontent le Bayer Leverkusen ce mardi à la BayArena. L’enceinte qui compte 30 000 places accueillera près de 1 800 supporters du PSG dans le parcage visiteurs selon les informations de France Bleu. Un des déplacements les moins chers pour les fidèles parisiens qui ont eu l’agréable surprise de payer leur place à 16€.

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane20 octobre 2025

