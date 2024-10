LdC : Les supporters du PSV Eindhoven interdits de déplacement au Parc des Princes

Pour le compte de la troisième journée de C1, le PSG accueille le PSV Eindhoven le mardi 22 octobre (21h sur Canal +) au Parc des Princes. En plus de l’avantage d’évoluer à domicile, les hommes de Luis Enrique devraient bénéficier d’un autre bienfait.

Après la huitième journée de Ligue 1 que le PSG jouera ce samedi 19 octobre (21h sur DAZN), les hommes de Luis Enrique se prépareront à recevoir le PSV Eindhoven pour la troisième journée de Ligue des Champions. Une rencontre qui se jouera elle, toujours au Parc des Princes, le mardi 22 octobre (21h sur Canal +). Pour l’occasion, les autorités françaises ont décrété une interdiction de déplacement des supporters néerlandais. Une nouvelle à laquelle le PSV Eindhoven a réagi par le biais d’un communiqué officiel : « La décision des autorités françaises était complètement inattendue. Le PSV regrette non seulement la décision des autorités françaises mais aussi son timing. Tous les préparatifs avaient déjà été faits et de nombreux coûts ont été engagés. De plus, l’équipe de Peter Bosz espérait pouvoir compter sur le soutien de supporters fidèles« . Si près de 2 000 billets avaient été vendus, le club d’Eredivisie doit désormais rembourser ses supporters, en plus du désavantage le soir du match. Pour justifier cette décision, les autorités françaises évoquent la classification du match à haut risque, en raison des incidents qui ont eu lieu la saison passée lors de RC Lens – PSV Eindhoven, dans le centre de la ville du nord de la France, mais également dans l’enceinte du Stade Bollaert-Delelis.