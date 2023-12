A la veille de la réception du PSG pour l’ultime rencontre des phases de poules de Ligue des Champions, le Borussia Dortmund s’est entraîné ce mardi. L’occasion de faire le point sur le groupe d’Edin Terzic, entre les présents, absents et incertains.

Sous une pluie battante au Dortmund Brackel Training Ground, une dizaine de journalistes assistent à l’entraînement de veille de match du Borussia Dortmund. Pendant que ses joueurs ouvrent la séance avec l’exercice du toro et un échauffement, Edin Terzic et deux de ses assistants restent à l’écart, en pleine discussion. Dans la foulée, les ballons font leur retour sur la pelouse du centre d’entraînement du BVB, afin d’échanger des passes entre joueurs. Au cours de cette séance, on observe la présence de l’ancien du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier. Cependant, ce dernier, non-qualifié pour la Ligue des Champions, ne prendra pas part à l’ultime rencontre de phase de poules de ce mercredi (21h sur Canal +). Un autre forfait est d’ores et déjà acté du côté du Borussia Dortmund, celui d’Emre Can. En effet, l’international allemand est suspendu. S’ils ont été annoncés « incertains » par leur coach Edin Terzic en conférence de presse ce mardi, Marius Wolf et Marcel Sabitzer ont cependant participé à la séance d’entraînement, tout comme Sébastien Haller, annoncé de retour dans le groupe avec ses coéquipiers.

S’il n’a pas participé à la dernière rencontre du BVB face au RB Leipzig, Marius Wolf pourrait laisser le flanc droit de la défense allemande orphelin. En ce sens, l’option privilégiée pour être l’adversaire direct de Kylian Mbappé serait Niklas Süle. Le défenseur central qui connaît le poste, pourrait donc évoluer en tant que latéral droit, laissant la charnière centrale à Nico Schlotterbeck et Mats Hummels.