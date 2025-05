LdC : L’expérience de l’Inter Milan, gage de réussite face au PSG ?

Dans l’analyse de la finale de Ligue des Champions, l’argument de l’expérience revient souvent. Ainsi, l’Inter Milan part avec un avantage face au PSG. Cependant, est-il réel ? L’histoire prouve que non.

Le 10 juin 2023, l’Inter Milan disputait la finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Une défaite (1-0) qui a permis aux Citizens de remporter la première C1 de leur histoire. Deux ans plus tard, ce revers pourrait servir de point d’ancrage aux hommes de Simone Inzaghi. En effet, cette équipe intériste, à trois joueurs prêt (Dzeko, Onana et Brozovic) garde les mêmes joueurs et pourraient donc s’appuyer ce 31 mai 2025 à Munich face au PSG sur son expérience. Cependant, sur la scène européenne, l’expérience n’est pas gage de réussite, et le club de la capitale a grandement ses chances malgré son manque d’expérience. En effet, l’histoire de la Ligue des Champions nous a prouvé à plusieurs reprises que le fait de disputer une finale ne garanti pas la victoire dans une autre finale quelques saisons après.

A ce sujet là, en conférence de presse, Simone Inzaghi a affirmé que la finale de 2023 était bien différente de celle d’aujourd’hui : « Si on repense à ce qui s’est passé il y a deux ans, si je compare ce match à la dernière finale, peut-être que la préparation a changé. Depuis notre Media Day, on sait que chaque match est différent du précédent. On essaie de tout analyser, avec un travail très méticuleux« .