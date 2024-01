Le 14 février, le PSG reçoit la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Le club basque n’est pas épargné par les blessures ces derniers jours.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera la Real Sociedad. La manche aller se jouera au Parc des Princes le 14 février prochain, alors que la rencontre retour à Aoneta aura lieu le 5 mars. Ce samedi après-midi, le club basque reçoit le Rayo Vallecano dans le cadre de la 22e journée de Liga. Lors de cette rencontre, en cours, la Real Sociedad a vu un nouveau joueur devoir sortir sur blessure. Arsen Zakharyan, milieu de terrain, a dû quitter ses partenaires à la demi-heure de jeu en raison d’une blessure à la cheville gauche. L’international russe (20 ans) a été remplacé par Brais Mendez.

Déjà deux joueurs blessés

C’est un nouveau coup dur pour la Real Sociedad en perspective de son déplacement au Parc des Princes pour y défier le PSG en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions dans moins de trois semaines. Il faudra attendre quelques heures voire jours pour connaître la gravité de la blessure d’Arsen Zakharyan et la durée de son indisponibilité. Cette blessure s’ajoute à celles d’Aihen Munoz, gravement blessé au genou et absent de la double confrontation contre les Rouge & Bleu, et Kieran Tierney, touché au muscle biceps fémoral de la cuisse gauche mercredi contre le Celta Vigo et incertain pour la manche aller.