LDC – Liam Rosenior fait le point sur les blessés à une semaine de PSG / Chelsea

Avant son match de Premier League face à Aston Villa, l’entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, a fait le point sur son infirmerie, une semaine avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG.

Les huitième de finale de la Ligue des champions approchent à grand pas. Opposé à Chelsea, le PSG devra élever son niveau de jeu pour espérer défendre son titre. Pour cela, Luis Enrique espère les retours d’Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz, absents depuis quelques matchs. Du côté des Blues, Liam Rosenior doit aussi composer avec quelques absences.

Marc Cucurella proche d’un retour

Au lendemain de la défaite contre Arsenal en Premier League (2-1), l’entraîneur des Blues était présent en conférence de presse, ce lundi, avant d’affronter Aston Villa ce mercredi en championnat (20h30). Et l’ancien coach de Strasbourg a été questionné sur l’état de forme de son groupe avant ce choc de Premier League, dans des propos rapportés par le site officiel de Chelsea. Et il pourrait notamment compter sur les retours de Marc Cucurella, absent lors des trois derniers matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, et de Cole Palmer, sorti sur blessure face aux Gunners.

« Cole a pris un coup [contre Arsenal], mais il va très bien. Il a l’air en pleine forme, et je pense que vous pouvez voir comment nous l’avons géré ces dernières semaines. Il a joué 83 minutes [dimanche] et c’était une décision tactique de le remplacer, lui et Enzo [Fernandez], car ils avaient reçu un carton jaune et je voulais apporter un peu de fraîcheur avec Garna [Garnacho] et Liam [Delap]. Donc oui, Cole est tout à fait prêt à débuter le match mercredi et Reece [James] est également en forme (…) Cucu (Marc Cucurella) semble en très bonne forme, et j’espère que nous pourrons le faire revenir, si ce n’est mercredi, alors samedi [contre Wrexham en FA Cup]. C’est une excellente nouvelle pour nous, compte tenu du calendrier qui nous attend. Estevao est de retour sur le terrain, ce qui est formidable, et il se débrouille très bien. Jamie Gittens progresse également bien dans sa rééducation. C’était génial de voir Romeo [Lavia] disputer ses premières minutes depuis longtemps [dimanche]. Je l’ai trouvé très solide [contre Arsenal]. Je pense qu’il est prêt à revenir dans le onze de départ. Nous avons géré sa rééducation différemment, et j’espère que maintenant qu’il est de retour en forme, il le restera. » Chelsea aura encore deux rencontres à disputer (Aston Villa et Wrexham) avant d’affronter le PSG en huitième de finale aller de la Ligue des champions (11 mars).