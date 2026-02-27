LDC – Liam Rosenior impatient d’affronter le PSG

Le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il s’agit de Chelsea. Son coach, Liam Rosenior, est impatient d’affronter le PSG.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG connaît son adversaire à ce stade de la compétition, Chelsea. Les Parisiens recevront les Londoniens avant de se déplacer en Angleterre pour la manche retour. Avec la double confrontation contre Chelsea, le PSG va retrouver Liam Rosenior, qui entraînait Strasbourg lors de la première partie de saison 2025-2026. Présent en conférence de presse à deux jours du choc de Premier League contre Arsenal, le coach anglais s’est dit totalement excité à l’idée d’affronter le PSG.

« C’est une équipe que j’ai toujours admirée »

« Tellement excité. Le PSG est une équipe fantastique. Bien sûr, j’ai l’expérience de les avoir affrontés en France. C’est une équipe que j’ai toujours admirée. Je pense que Luis Enrique fait un travail incroyable. Nous vivons pour ce genre de matches. Ce genre de match nous attire vers le football. Ce sera une belle double confrontation entre deux très belles équipes et je suis très impatient. Mais avant, nous avons encore trois matches, sur lesquels je dois me concentrer. » Pour rappel, en trois confrontations contre le PSG avec Strasbourg, Liam Rosenior a gagné une fois, perdu une fois et fait un match nul. C’était sa dernière contre le PSG, lors d’un 3-3 spectaculaire le 17 octobre dernier en Ligue 1.





