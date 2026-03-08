LDC – Liam Rosenior pas inquiet avant d’affronter le PSG

Hier soir, Chelsea a dû passer par les prolongations pour éliminer Wrexham en FA CUP. Ce n’est pas un problème pour Liam Rosenior avant d’affronter le PSG.

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Si le club de la capitale s’est incliné contre l’AS Monaco vendredi soir lors de la 25e journée de Ligue 1 (1-3), les Blues, eux, se sont imposés en huitième de finale de la FA Cup après avoir éliminé Wrexham, club de deuxième division anglaise. Pour cette rencontre, Liam Rosenior avait décidé de largement faire tourner, avec huit changements par rapport à la victoire contre Aston Villa. Avec cette équipe fortement remaniée, Chelsea a dû attendre les prolongations pour se qualifier, alors que le club anglais a été mené deux fois dans la rencontre (2-4). À l’issue de cette rencontre, Liam Rosenior, le coach des Blues, a expliqué que les 120 minutes jouées hier soir ne seront pas un problème pour le match contre le PSG.

« 120 minutes jouées ? Je ne crois pas que ce sera un problème avant le match contre le PSG«

« 120 minutes ? Non, je ne pense pas que ce soit lié à notre système de rotation. Je ne crois pas que ce sera un problème avant le match contre le PSG. Le plus important, c’est que nous ayons passé ce tour. Et puis, même en alignant notre onze de départ habituel, rien ne garantit que ces matchs seront plus faciles, assure le coach de Chelsea en conférence de presse dans des propos relayés par Foot Mercato. Ce sont des matchs difficiles. De plus, mon effectif a disputé un nombre record de matchs ces 18 derniers mois. Il faut donc que je fasse confiance au groupe. Ils m’ont récompensé de cette confiance avec le résultat de ce soir et je continuerai à prendre des décisions fermes en fonction de nos objectifs pour la fin de saison. »