Après la défaite du PSG (1-0) face au Bayern Munich, de nombreuses analyses d’après-match pointent du doigt la titularisation de Matvey Safonov à la place de Gianluigi Donnarumma. En Italie, l’incompréhension est de mise, et les explications tombent.

Lors de l’annonce de la composition de départ ce mardi soir à Munich, la plus grosse surprise résidait au poste de gardien de but. En effet, Matvey Safonov a été titularisé à la place de Gianluigi Donnarumma. Le portier russe est l’auteur d’une mauvaise sortie aérienne qui a permis au Bayern Munich de marquer et l’emporter. Ainsi, la titularisation de l’ancien de Krasnodar a été davantage critiquée, et pas comprise de l’autre côté des Alpes. « Je pense que Gianluigi Donnarumma est un grand talent, mais qu’il n’a pas progressé comme attendu. Son problème, c’est le jeu au pied. Cependant, je ne comprends pas le choix de Luis Enrique parce que Safonov n’est pas irréprochable. Je serais toutefois surpris que Donnarumma devienne numéro 2. Après je ne sais pas ce que Luis Enrique pense. Mais pour hier soir, je ne comprends pas son choix. Donnarumma reste l’un des meilleurs gardiens de but d’Europe« , a déclaré Michele Tossani, journaliste pour Tuttosport et le Corriere della Serra, contacté par nos confrères de Foot Mercato. Dans le même sens, Valentina Clemente, journaliste italienne et suiveuse du Paris Saint-Germain s’étonne : « Si on doit refaire toute l’histoire pour donner un cadre un peu plus large, on sait qu’au PSG, le poste de gardien de buts ça a toujours été un petit peu différent par rapport à d’autres clubs. On l’a vu ces dernières années avec toutes les histoires entre Salvatore Sirigu, Kevin Trapp, Keylor Navas, etc … . Maintenant, c’est le tour de Donnarumma. C’est clair qu’il alterne de magnifiques prestations et des situations un peu plus dures avec des erreurs un peu « bête ». Il manque un peu de continuité, c’est vrai. Dans une situation comme celle du PSG actuellement en Ligue des champions, je pense que Luis Enrique a fait un choix fort pour démontrer quelque chose. Sûrement que le destin s’est retourné contre lui comme Safonov a fait une erreur qui a coûté le match. Je ne sais pas jusqu’où ce choix de ne pas donner de continuité à ce poste peut être gagnant. Ce n’est pas une bonne chose pour tout le monde« .

Un Donnarumma pas à 100% ?

Si le choix de Luis Enrique n’est pas compris par beaucoup en France et en Italie, nos confrères d’RMC Sport affirment que les proches de Gianluigi Donnarumma avancent l’état de santé du portier pour expliquer le choix : « Il a été malade et n’est sans doute pas complètement rétabli« . Un virus intestinal qui avait empêché l’Italien de prendre part à Italie – France lors de la dernière trêve internationale.