LDC – Liverpool critique l’arbitrage après la victoire du PSG à Anfield

Victorieux à Anfield (2-0), le PSG a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Après la rencontre, Liverpool a pointé du doigt l’arbitrage.

Le PSG verra les demi-finales de la Ligue des champions pour la troisième fois d’affilée. Après sa victoire 2-0 au Parc des Princes, le club parisien devait confirmer ce résultat sur la pelouse de Liverpool. À Anfield, les Parisiens ont montré de belles qualités défensives, avec notamment un Matvey Safonov brillant et une charnière Marquinhos-Pacho solide, et ont pu compter sur un doublé d’Ousmane Dembélé dans les vingt dernières minutes. Un nouveau succès 2-0 qui permet donc aux Rouge & Bleu d’accéder au prochain tour, où ils affronteront le Bayern Munich ou le Real Madrid.

Konaté : « c’était un penalty évident »

Pourtant, après la rencontre, les Reds ont pointé du doigt l’arbitrage de la rencontre, notamment après un penalty annulé, à juste titre, par la VAR, à la suite d’un très léger contact entre Alexis Mac Allister et Willian Pacho. Le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté, a critiqué cette décision après la rencontre, dans des propos rapportés par RMC Sport : « Pour moi, c’était un penalty évident. J’étais derrière l’arbitre. Si on avait obtenu le penalty et marqué, ça aurait été complètement différent. » On rappelle que le défenseur français s’en sort très bien dans cette double confrontation, avec un penalty évident oublié lors du match aller et plusieurs fautes non sanctionnées d’un carton jaune.

De son côté, Arne Slot a aussi regretté l’annulation de ce penalty par l’arbitre italien Maurizio Mariani. « Je ne suis pas surpris, car nous avons subi tellement de décisions défavorables cette saison. C’est pourtant simple. Si l’arbitre n’avait pas sifflé penalty, la VAR n’aurait jamais retourné sa décision. Mais j’ai vu tellement de penalties litigieux accordés, et certains prétendent que la VAR ne peut pas intervenir car il y a contact. C’est pourtant ce que nous avons clairement constaté », a-t-il déclaré au micro d’Amazon Prime.