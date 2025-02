LdC : Liverpool fait bonne impression sur son chemin jusqu’au Parc des Princes

A l’occasion de la 26e journée de Premier League, Liverpool s’est imposé (0-2) face à Manchester City. Un choc outre-Manche qui a été suivi par de nombreux supporters du PSG, qui avaient à cœur d’observer leur futur adversaire en Ligue des Champions.

Alors que le PSG se préparait à affronter l’Olympique Lyonnais sur sa pelouse, en Premier League, Liverpool était en déplacement dans le nord de l’Angleterre afin d’y affronter Manchester City. Un choc suivi partout dans le monde, et à Paris plus particulièrement. En effet, alors que le huitième de finale de Ligue des Champions arrive vite, les Reds ont fait bonne impression sur la pelouse de l’Etihad. A 9 jours du rendez-vous au Parc des Princes, les hommes d’Arne Slot ont battu ceux de Pep Guardiola 0-2. Une victoire qui permet à Liverpool de prendre 11 points d’avance sur son dauphin en Premier League, Arsenal. Si Mohamed Salah et ses coéquipiers ont très peu été bousculés au cours de la rencontre, c’est la solidité dans défensive et l’efficacité offensive qui est à souligner pour l’actuel leader de PL. Des données que devront prendre en compte les Parisiens en préparation du le manche aller de ces huitièmes de finale de C1.