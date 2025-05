LdC : L’optimisme de mise pour la présence de Benjamin Pavard en finale face au PSG

Le dimanche 27 avril dernier, Benjamin Pavard a été victime d’une torsion à la cheville, l’obligeant à céder sa place dès la 15e minute de jeu face à l’AS Roma. Depuis, le Français n’a pas rejoué, mais pourrait retrouver la compétition face au PSG en finale de Ligue des Champions.

C’est plus d’un mois après sa blessure et plus d’un mois sans fouler une pelouse que Benjamin Pavard pourrait donc retrouver la compétition. En effet, en conférence de presse ce lundi, Simone Inzaghi s’est montré confiant quant à la présence de son défenseur français pour la finale de C1 de ce samedi face au Paris Saint-Germain. Face aux journalistes, le technicien italien a insisté sur l’importance d’avoir son groupe au complet : « Mon souhait est d’avoir tout le monde disponible samedi soir. Nous allons aborder la finale de la meilleure des manières, les sensations changeront jour après jour« . Touché à la cheville également, le milieu de terrain polonais, habituellement remplaçant, Piotr Zielinski, devrait également faire son retour dans le groupe après son absence lors de la dernière journée de Série A, face à Côme.

Si Benjamin Pavard reste un élément important dans la défense à trois de Simone Inzaghi, le manque de rythme pourrait causer du tort au champion du monde 2018, et faire réfléchir son entraîneur quant à sa titularisation et participation à la finale de Ligue des Champions.