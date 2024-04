LdC : L’organigramme du BVB bouge avant la demi-finale face au PSG

Pour les demi-finales de Ligue des Champions, le PSG s’apprête à affronter le Borussia Dortmund. Avant cette double confrontation qui se jouera les 1er et 7 mai prochain, le club allemand a procédé a un changement dans son organigramme.

Après avoir passé toute sa carrière de joueur au Borussia Dortmund, Lars Ricken, qui a connu le point culminant de sa carrière avec son club formateur en 1997 en remportant la Ligue des Champions, est resté dans les rangs du club de la Ruhr afin d’y intégrer l’organigramme en tant que superviseur des équipes jeunes. En 2021, l’Allemand de 47 ans devient responsable des des équipes jeunes du Borussia Dortmund, et s’apprête aujourd’hui à prendre un nouveau virage. En effet, le BVB a annoncé qu’à partir du 1er mai prochain (date du match aller face au PSG en 1/2 finale de C1), Lars Ricken deviendra directeur général chargé du sportif. S’il a paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2027 avec son nouveau poste, l’ancien milieu offensif du Borussia Dortmund prendra le relai du président Joachin Watzke, qui avait annoncé son intention de ne plus gérer le sportif à partir de l’été prochain, et de prévoir un départ pour 2025. Dans l’organigramme de l’actuel quatrième de Bundesliga, Sebastian Kehl, le directeur sportif, restera à son poste.

Le futur adversaire du PSG en demi-finale de Ligue des Champions n’en reste pas là et annonce un autre changement dans son organigramme. En effet, Sven Mislintat, ancien responsable du recrutement de 2006 à 2017, signe son retour en tant que directeur technique. L’Allemand de 51 ans a été remercié du côté de l’Ajax Amsterdam en octobre dernier de son poste de directeur technique après des accusations de conflit d’intérêts.