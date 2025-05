LdC – Lucas Moura : « Je sens que l’heure est arrivée pour le PSG »

En 2012, Lucas Moura a été un des plus gros transferts du PSG sous QSI. Treize ans plus tard, le club de la capitale est en finale de Ligue des Champions, et le Brésilien s’est confié auprès de nos confrères de France Info.

Le meilleur PSG qu’il a pu voir ?

« C’est difficile de dire si c’est le meilleur PSG que j’ai vu. Je crois qu’il y a eu beaucoup de moments différents, où le PSG a très bien joué, même si ça n’a pas donné de bons résultats. Et parfois, l’équipe ne jouait pas aussi bien et avait de bons résultats. Mais le football n’est pas une science exacte. Je pense que ce PSG a une qualité fondamentale au foot : cette union où chacun a le même objectif, chacun court et va dans la même direction, chacun est concentré dans cet objectif de conquérir la Ligue des champions. Ainsi, il est plus facile de faire ressortir les qualités individuelles de chacun. De l’extérieur, c’est ce qui ressort. C’est leur principale qualité, avec, sans aucun doute, un grand entraîneur, Luis Enrique, qui a une grande responsabilité là-dedans ».

Ses souvenirs avec Marquinhos

« Quand il est arrivé, c’était déjà un très bon joueur. Il avait un énorme potentiel. On ne se connaissait pas. Je savais qui il était, mais on n’avait pas de contact. En très peu de temps, il s’est créé une très forte amitié entre nous. Certainement le fait qu’on ait à peu près le même âge, qu’on soit Brésiliens expatriés en France. On était tout le temps ensemble : j’allais chez lui, lui chez moi… C’est difficile, quand on connaît Marquinhos, de ne pas être ami avec lui. C’est quelqu’un qui est très famille, très bon. Cette amitié a été très naturelle ».

Marquinhos, celui qui représente le mieux le PSG ?

« Sans aucun doute. D’abord par rapport au temps qu’il a passé dans ce club, sa fidélité, ses qualités. C’est quelqu’un de très investi, qui aime ce club, qui aime ce quotidien, qui aime Paris. Il le représente très bien sur le terrain avec ses qualités, sa rage de vaincre, son élégance ».

L’attente du PSG autour de la C1

« Il y a toujours eu une grande attente, pas seulement des joueurs, mais aussi des supporters, des médias. On n’a pas réussi à l’atteindre, alors qu’on avait les qualités pour le faire. Mais la Ligue des champions est une compétition très difficile, avec de grandes équipes. Ce sont divers facteurs qui peuvent faire la différence. Chaque année que j’ai passée, on avait une équipe de haut niveau en capacité de la remporter. Mais pour une raison ou une autre, on n’y est pas parvenu ».

Cette finale face à l’Inter Milan

« Je pense que ce sera un match très équilibré. Les deux équipes ont très bien joué pour atteindre cette finale. L’équipe parisienne est très équilibrée, très bien entraînée. C’est une équipe très forte, qui produit du beau jeu. Il ressort une très grande force de ce collectif. Pour moi, il n’y a pas de favori, mais je sens que l’heure est arrivée pour le PSG. Mon pronostic est : 2-1 pour le PSG ».