LDC : l’UEFA a choisi les stades des finales 2028 et 2029
Ce mardi, l’UEFA a communiqué sur les lieu où se joueront les prochaines finales de la Ligue des Champions. Et le stade choisi pour 2028 parlera aux fans parisien.
La Ligue des
Champions version 2026-2027 s’est lancée la semaine
passée. L’occasion pour le Paris Saint-Germain,
tombeur de Bratislava 6-1, de remettre son titre
de nouveau en jeu. Et les hommes de Luis Enrique
comptent bien égaler le Real Madrid en s’imposant
une troisième fois de suite le 5 juin prochain du côté du
Wanda Metropolitano de
Madrid.
L’Allianz Arena en 2028, un magnifique souvenir pour le PSG
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Et le comité exécutif de
l‘UEFA s’est réuni ce jour en
Grèce afin de statuer sur les deux stades qui
accueilleront les deux prochaines finales de la Ligue des
Champions 2028 et 2029. Et, cinq ans après le premier
sacre parisien dans ce même stade devant l’Inter,
c’est bien l’Allianz Arena de
Munich qui a été choisie une nouvelle fois, tandis
que le Camp Nou de Barcelone
recevra la finale 2029..
On est également fixé en ce qui concerne les deux prochaines Super Coupe d’Europe qui auront lieu en 2027 et 2028. L’UEFA a donc retenu la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam (Pays-Bas), ainsi que l’Astana Arena (Kazakhstan).