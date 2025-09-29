LdC : L’UEFA a désigné l’arbitre de la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG

Ce mercredi (21h sur Canal +), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. Pour l’occasion, l’UEFA a désigné un arbitre bien connu du club de la capitale.

C’est au Stade Olympique de Montjuic que le Paris Saint-Germain disputera la deuxième journée de Ligue des Champions ce mercredi (21h sur Canal +) face au FC Barcelone. Pour la rencontre, l’UEFA a désigné un arbitre bien connu par le club de la capitale : Michael Oliver. L’Anglais connaît bien lui aussi le champion d’Europe, puisqu’il est le deuxième club qu’il a le plus arbitré dans sa carrière en C1 avec 5 rencontres (derrière le Bayern Munich, 6 matchs) pour un bilan de 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite pour le PSG. Au cours de la saison historique 2024 / 2025, Michael Oliver était sur le pré en tant qu’arbitre principal à deux reprises pour un match du Paris Saint-Germain : en phase de saison régulière face au RB Salzbourg (victoire 0-3) puis en seizième de finale face au Stade Brestois (victoire 7-0).

Cette saison, Michael Oliver a arbitré la première journée de C1 entre l’Inter Milan et l’Ajax Amsterdam. Le club italien s’est imposé 2-0 et l’arbitre anglais de 40 ans n’a pas eu plus de travail que cela, en distribuant seulement trois cartons jaunes au cours de la rencontre.