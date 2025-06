LdC : L’UEFA modifie le règlement après le sacre du PSG

Le football européen est en pleine mutation ! Après une finale de Ligue des Champions mémorable qui a vu le PSG s’imposer 5-0 face à l’Inter Milan à l’Allianz Arena, l’UEFA a décidé de modifier un aspect crucial du règlement de sa compétition phare. Ce changement, qui entrera en vigueur dès la saison prochaine, promet d’apporter une nouvelle dynamique aux phases à élimination directe.

Le triomphe éclatant du PSG face à l’Inter Milan, précédé par des confrontations épiques contre Arsenal (victoire 2-1) et le FC Barcelone (victoire 4-3 après prolongation), a mis en lumière un point que l’UEFA a choisi de rectifier. La Commission des compétitions interclubs aurait déjà approuvé cette modification avant même la finale, soulignant l’importance de cette réforme pour l’équité sportive. En effet, jusqu’à présent, l’ordre des matchs dans les phases à élimination directe (huitièmes, quarts et demi-finales) était déterminé par un tirage au sort. Désormais, et ce dès la saison 2025-2026, l’ordre des rencontres sera basé sur le classement des clubs lors de la nouvelle phase de ligue. Concrètement, l’équipe la mieux classée à l’issue de la phase de ligue aura l’avantage de recevoir systématiquement au match retour. Cette règle s’appliquera non seulement à la Ligue des Champions, mais aussi à la Ligue Europa et à la Ligue Conférence, uniformisant ainsi le règlement des compétitions européennes.

Pourquoi cette modification ?

L’objectif de l’UEFA est clair : récompenser la performance en phase de ligue et offrir un avantage stratégique aux équipes ayant réalisé le meilleur parcours. Recevoir au match retour est souvent considéré comme un atout psychologique et tactique majeur, permettant à l’équipe de jouer le match décisif devant son public. Cette réforme vise à rendre la phase de ligue encore plus compétitive, puisque chaque point comptera désormais non seulement pour la qualification, mais aussi pour obtenir un avantage significatif lors des matchs à élimination directe.

Ce changement marque une évolution significative dans la manière dont les phases finales des compétitions européennes seront abordées. Les équipes devront être performantes dès le début de la compétition pour s’assurer une position favorable. Cela pourrait potentiellement modifier les stratégies des clubs et l’intensité des matchs dès la phase de ligue. Le football européen continue de s’adapter, et cette nouvelle règle, directement inspirée par les événements de la dernière saison, promet de rendre la quête du Graal européen encore plus palpitante. Restez connectés pour suivre les premières applications de cette nouvelle règle dès la saison prochaine !