LdC – Luis Enrique avant Brest / PSG : « Il n’y a aucun excès de confiance »

Ce mardi (18h45 sur Canal Plus Foot), le PSG et le Stade Brestois se défient à l’occasion du barrage aller de la Ligue des champions. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes.

Une affiche 100% française ce mardi soir en Ligue des champions. Tous les deux qualifiés pour les barrages de la C1, le Stade Brestois et le PSG s’affrontent dans ce play-off aller au Stade de Roudourou. Après Nuno Mendes, le coach parisien, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match pour répondre aux questions des journalistes.

Ce qu’il veut démontrer dans ce barrage aller (PSG TV)

« C’est une compétition très différente. Nous devons penser à jouer comme d’habitude mais en même temps penser que ce sont deux matches. À chaque fois qu’on a joué contre Brest, ça a été très compliqué. »

Ce qu’il attend du Stade Brestois demain (PSG TV)

« Brest se procure beaucoup d’occasions contre nous, ils sont très forts offensivement et défensivement. Ce sera difficile comme à chaque fois qu’on les affronte. »

La présence des nombreux supporters (PSG TV)

« Nous sommes très contents de les avoir. »

La progression de Désiré Doué

« Quand on parle d’amélioration, plutôt que de se concentrer sur un seul joueur, il est préférable de se concentrer sur l’ensemble car c’est la globalité de l’équipe qui donne des solutions et des situations de jeu. C’est un sport collectif et Désiré Doué en fait partie. Mais je pense qu’il y a d’autres jeunes joueurs qui connaissent aussi une évolution favorable. »

Des derniers matches mouvementés face au Stade Brestois, un scénario qu’il apprécie ?

« C’est intéressant pour le public et les journalistes mais pour nous, ce sont des matches où il y a beaucoup de choses à améliorer. Les matches contre Brest sont toujours difficiles, à domicile ou à l’extérieur, car peu importe l’avantage que tu peux avoir, ils sont capables de marquer deux buts en deux minutes. Brest est une équipe très complexe à jouer. C’est une équipe bien construite, bonne en attaque, en défense et sur les seconds ballons. Elle pose toujours problème. Un match contre Brest n’est jamais un match facile. »

A-t-il peur d’un excès de confiance de son équipe ?

« Ce qui va se passer demain en termes footballistique, je ne le sais pas. Nous sommes tous conscients de l’importance du match et l’attraie de cette compétition pour tout le club. Qu’il y ait un excès de confiance, non pas du tout ! Brest est tout à faire capable d’obtenir un bon résultat, c’est possible avec des doubles confrontations de 90 minutes. Il faut gagner, nous n’avons pas de choix pour éviter de revivre des expériences passées. Je le répète, un excès de confiance, non. Brest est difficile à gagner mais notre seul objectif, c’est la victoire. »

L’importance des milieux de terrain dans les phases sans ballon

« Dans ces matches avec des doubles confrontations, il faut être extrêmement précis pendant 90 minutes et dans ce cas, tous les détails comptent. Il va falloir faire très attention et commettre peu d’erreurs, être efficace dans les deux moitiés de terrain. Il va falloir que le match ressemble à ce que l’on veut nous. On a cette sensation que Brest peut toujours marquer contre nous. Ajorque tient très bien le ballon, Del Castillo crée des occasions. C’est une équipe bien construite et dur à défendre. Je pense que nous sommes une équipe qui presse extrêmement bien mais Brest est capable de jouer court et long. Ils ont cette capacité à couper l’équipe en deux. Vous pouvez mener contre eux 1-0 ou 2-0 et ils égalisent à 2-2. C’est facile pour eux de générer du danger. »

Son analyse du dernier match face à Brest

« Je crois que dans ce match, il y avait 2-2 à la 81e ou 82e minute. Ensuite, on a marqué trois buts et obtenu un résultat final mérité. On est conscient des difficultés et il va falloir notamment améliorer la défense pour affronter Brest. Mais je pense qu’il faut améliorer tous les secteurs de jeu. »

Une pression supplémentaire d’affronter une équipe française ?

« Nous sommes conscients qu’une affiche entre deux équipes françaises est quelque chose de positif parce que ça signifie qu’une des deux équipes sera qualifiée. Que l’on soit favori face à Brest, ça paraît évident, mais attention le football est vraiment surprenant et ne récompense pas toujours celui qui a le mieux joué. On connaît parfaitement la capacité de Brest à nous marquer des buts, c’est quelque chose qu’ils ont déjà prouvé. On sait que c’est une compétition difficile dans une double confrontation. On cherche surtout à livrer la meilleure performance. »

Hakimi est-il remis à 100% ?

« Oui. »

Eric Roy a déclaré que le PSG était meilleur que le Real Madrid

« Je ne sais pas, je n’ai pas de réponse. »

La forme actuelle de Dembélé

« Je suis et je serai toujours un défenseur de joueurs techniques à l’image d’Ousmane Dembélé, mais j’aimerais aussi que nous nous centrions sur tous les joueurs qui délivrent des passes décisives comme Nuno Mendes, Barcola, Kvara, Gonçalo Ramos, Désiré Doué ou Kang-In Lee. Ce qui nous surprend avec Ousmane, c’est cette capacité à bouger dans la surface de réparation et être toujours là où il faut. Il est capable ensuite de recevoir un ballon et de marquer en une touche de balle. On connaît très bien ses qualités, les chiffres sont incroyables cette saison, mais c’est aussi ça le charme de participer au sein d’une équipe et parvenir à coordonner toutes les qualités ensemble. On connaissait Ousmane comme ailier, on voit qu’il est capable d’aller partout et c’est positif. Je répète que la surprise vient de son mouvement permanent dans la surface de réparation, là où la saison dernière on le voyait plutôt partir du couloir. Maintenant, on le voit plus agir en numéro 9 et c’est quelque chose dont on tire tous profit et dont on est tous contents. »

Ce que changent les matches à élimination direct en Ligue des champions

« Nous, on prend le match de demain comme si c’était le dernier. C’est une double confrontation donc l’objectif c’est le match de demain, avec cet objectif de le débuter en étant très concentré. Dans une semaine, on verra ce qui se passera. C’est la manière dont nous prenons chaque match mais aussi chaque compétition avec cette idée d’être toujours à 100% sans penser à la suite. Le seul match important, c’est celui de demain. »

Une équipe de Brest qui n’aura rien à perdre

« Sans aucun doute. La saison passée, Brest a été l’une des meilleures équipes du championnat et leur récompense a été d’accéder à la Champions League. Depuis le début, ils ont eu des performances impressionnantes dans la compétition. C’est une équipe très compétitive face aux grandes formations européennes. Notre objectif, c’est de ne pas voir leurs qualités et ils en ont. Il faut féliciter l’équipe de Brest, les joueurs et l’entraîneur pour leur niveau. »