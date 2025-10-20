LdC : Luis Enrique défend Lucas Chevalier avant PSG / Bayer Leverkusen

Comme à l’accoutumée avant les rendez-vous européens, à la veille de la rencontre, la conférence de presse d’avant-match se tient. Aujourd’hui, le technicien espagnol a répondu aux questions des journalistes.

Se qualifier rapidement en faisant un 3/3 en C1

« Dans notre groupe, c’est très difficile. Demain ce sera un bon test pour les deux équipes. On est content d’avoir gagné les deux matchs précédents mais ce sera un match différent demain ».

Sur Ousmane Dembélé

« C’est Ousmane Dembélé ce n’est pas que le Ballon d’or. C’est la même personne. On est très content d’avoir Ousmane Dembélé et Marquinhos et la semaine dernière Désiré Doué. Cela ne change rien parce que les sensations pendant l’entraînement, on verra où il en est ».

Les cas de Fabian Ruiz et Joao Neves

« Je ne sais pas, il faut voir le point médical. Quand il y a de la confiance sur le plan physique, ils sont réintégrés. Mais on a de très bonnes nouvelles avec plusieurs retours ».

Willian Pacho déjà connu de Luis Enrique avant son recrutement

« On l’a recruté parce qu’on le connaissait. On travaille beaucoup la direction sportive et le staff. On est content quand un joueur est performant dès ses premiers matchs. Il est très jeune, il peut améliorer beaucoup de choses. Il est très fort sur les phases défensives, il fait peu de fautes mais il peut encore s’améliorer. Il a la mentalité que l’on aime et que l’on souhaite ».

Les débuts compliqués de Lucas Chevalier

« C’est pareil tous les ans, je suis très content. Je suis très content de Lucas Chevalier, c’est l’une des meilleures options ou LA meilleure option. Quand on recrute un joueur on pense sur le long terme. Il a de la personnalité, il le montre aux entraînements et dans les matchs aussi. Pendant quatre ans vous avez critiqué, vous avez tué sportivement Gigio Donnarumma. Même quand je n’étais pas l’entraîneur du PSG, j’ai vu que vous avez tué Gigio Donnarumma. Lucas Chevalier j’aime son niveau comme joueur, sa personnalité. J’ai confiance en ce qu’il va devenir pour les prochaines années ».

Les titis parisiens et les blessés

« On a intégré beaucoup de jeunes joueurs qui ont montré qu’ils ont de la qualité. Ce début de saison a été différent et très difficile parce qu’on a surmonté des difficultés qu’on n’aurait pas dû avoir à surmonter. On a montré de la résilience. Demain c’est un match très important parce que le plus vite on prend des points, mieux c’est. On ne veut pas réfléchir mais on veut essayer de gagner ce match ».

A propos du Bayer Leverkusen

« C’est difficile de valoriser Leverkusen qui a recruté 20 joueurs et un nouvel entraîneur. Ils marquent des buts et ils peuvent défendre très bas, ils savent mettre la pression. Ils peuvent faire de tout et il va falloir le gérer comme il faut. Chaque match présente des situations différentes on verra après l’entraînement dans quel état sont nos joueurs ».

La gestion de Nuno Mendes

« Nuno, j’ai parlé sur lui, vous connaissez sa qualité. C’est un joueur différent, c’est un défenseur mais aussi un attaquant. C’est bien pour moi de gérer le temps de jeu pour les internationaux. C’est le cas pour Nuno, pour Hakimi et pou Vitinha. On doit les gérer pour arriver dans la meilleure condition à des moments plus importants de la saison ».

A propos de Joaquin Valdes, psychologue de son staff

« Nous avons de l’expérience. C’est l’unique personne qui a travaillé avec moi pendant tout ma carrière d’entraîneur. C’est facile pour nous parce qu’on connait parfaitement les hauts et les bas des joueurs pendant la saison. On doit avoir aussi la capacité de pouvoir analyser beaucoup de choses. Ce n’est pas habituel d’avoir un psychologue dans un staff mais c’est une très bonne chose selon moi ».