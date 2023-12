LDC : Luis Enrique en grande confiance avant Dortmund

À la veille de la grande dernière journée de Ligue des Champions, Luis Enrique s’est présenté face aux journalistes pour la conférence de presse avant la rencontre contre le Borussia Dortmund.

Une première absence pour demain ?

« Gonçalo Ramos ne sera pas à l’entraînement ce mardi à cause d’une petite grippe la nuit passée. On verra ce que l’on va faire avec lui en fonction de l’évolution. Pendant le match, avec l’absence d’Ousmane Dembélé, d’autres joueurs ont joué à sa place et je suis content des performances de ces joueurs. »

La pression avant le match face à Dortmund

« C’est la même chose que d’habitude en Ligue des Champions que pour chaque match. On a marqué à chaque match de Ligue des Champions, on veut gagner et finir premier du groupe. On veut faire un match très complet. Les gros clubs jouent de gros matchs tous les mois. Les joueurs ont cette envie. Je suis en constante communication avec Luis Campos et le président. On a toujours les mêmes objectifs et on veut que cela continue. Le plus important c’est de ne suivre le plan sans se laisser prendre par la pression. Si on regarde le côté positif, on a le destin en main d’un groupe très difficile. Je préfère me concentrer dessus. Quand on regarde le côté difficile, on a des problèmes. On veut gagner le match de demain. C’est notre objectif. Si tu ne veux pas de pression, il ne faut pas signer dans un grand club. »

Luis Enrique inquiété en cas de défaite ?

« Be positive my friend… Be positive ! »

Une qualification trop tardive

« La logique dans le groupe de la mort c’est que les différences ont été infimes dans chaque match. On aurait pu gagner chaque match comme on aurait pu perdre chaque match. Dortmund est qualifié mais pas assuré de sa place et on peut aussi le faire. Cela dépend de nous. On a eu des problèmes, notamment à l’extérieur, mais on ne va pas changer notre manière de jouer et notre envie de gagner. On va retrouver en face de nous une bonne équipe de Dortmund et cela sera difficile. Ce sont les matchs les plus facile à gérer car ce n’est pas difficile de motiver les joueurs. Ils veulent tous jouer ce genre de matchs, jouer et montrer leur niveau et il faut parfois contrôler cette passion qui peut être excessive dans les grands matchs. On connait tous les enjeux de ce match et on va le travailler avec l’expérience de jouer de grands matchs comme celui-là. »

Luis Enrique sur l’absence d’Ousmane Dembélé

« La responsabilité dans une équipe est toujours répartie et pas sur les épaules d’un seul ou de deux joueurs. Il faut prendre des responsabilité collectives. Au Paris Saint-Germain, c’est un plaisir d’avoir autant d’options car j’ai un effectif de très grande qualité, c’est toujours plus facile de trouver une solution pour remplacer un joueur. Je ne vais pas me plaindre de devoir remplacer un joueur. »