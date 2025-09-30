LdC – Luis Enrique : « FC Barcelone / PSG ? Je peux dire que ce sera un joli match ! »

A l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions, le PSG se déplace sur le terrain du FC Barcelone. A la veille de la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse afin de répondre aux questions des journalistes.

La préparation de la rencontre (PSG TV)

« Normalement on fait l’exercice d’anticiper ce que va être le match. Demain je pense que l’objectif sera d’avoir le ballon comme d’habitude mais ce sera difficile avec des joueurs comme Pedri, De Jong, Cubarsi et Yamal. Mais on va essayer ».

La présence de 2 600 supporters du PSG à Barcelone (PSG TV)

« Nous sommes très contents d’avoir un tel soutien. On espère faire un bon match et on va jouer contre une équipe qui est un peu comme nous ».

Luis Enrique remercie le président Nasser Al-Khelaïfi

« En premier lieu je voudrais remercier le président du PSG pour le geste incroyable de mettre le nom de la Xana Fundacion sur le maillot du PSG à Barcelone. C’est un geste très spécial pour nous. Il faut avoir cette visibilité pour aider les familles des enfants, c’est un moment très spécial pour nous. Nous n’oublierons pas ce geste donc merci au président ».

Le retour à Barcelone

« Je suis heureux de revenir, c’est ma maison. J’y ai fait l’essentiel de ma carrière de joueur et d’entraîneur. Ce n’est pas le Camp Nou mais c’est un beau stade, j’y ai joué les JO 92. C’est très spécial d’être ici ».

Une défense du PSG solide,et des difficultés en attaque

« Tous les entraîneurs cherchent un équilibre entre attaque et défense. Demain ce sont deux équipes similaires avec des joueurs de qualité qui attaquent bien mais qui défendent aussi bien ».

Les absents demain face au FC Barcelone, un changement dans le jeu ?

« Peu importe les joueurs qui seront là demain, ils feront partie d’une vraie équipe, ce que nous sommes. Nous allons préparer le match de la même manière, de la meilleure des manières pour essayer d’aller gagner le match ».

L’esprit revanchard du FC Barcelone

« Je peux dire que ce sera un joli match. Quand tu as deux équipes avec la fierté de jouer l’attaque, qui veulent prendre le ballon. Pedri je le connais bien et c’est un joueur incroyable. J’aime voir le Barça jouer et spécialement un joueur comme Pedri ».

La forme de ses trois milieux de terrain (Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha)

« Il faut attendre l’entraînement de ce soir. Je ne sais pas. Notre mentalité, ce n’est pas de prendre de risques avec nos joueurs. La décision ce sont les joueurs aussi qui la prendront. C’est un match important mais pas un match déterminant. On va faire la séance d’entraînement et demain au réveil on verra le feeling des joueurs. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer ou pas mais on verra leur feeling demain ».

Luis Enrique impatient de jouer le match de demain

« Pour nous c’est excitant et passionnant de jouer contre une équipe qui joue avec la même mentalité. Ils ont un entraîneur de très haut niveau que je connais depuis longtemps. L’entraîneur comme les joueurs ont l’envie de faire un bon match. Les deux équipes se ressemblent mais la clé sera de prendre le ballon selon moi ».

Sa relation avec la presse et son retour à Barcelone

« Je me suis toujours senti apprécié par la presse (il ironise). C’est une autre manière de montrer son amour. Partout où j’ai été je me suis senti aimé. Je serai éternellement reconnaissant au Barça, c’est mon club et c’est ma ville. Mais je suis un professionnel du football et les socios le savent ».

Le repositionnement d’Ousmane Dembélé et son rôle dans son Ballon d’Or

« Les entraîneurs sont responsables quand ils perdent. Il suffit de voir les changements d’entraîneurs. Mais quand on gagne c’est aussi de notre responsabilité. On a la chance d’avoir de très bons joueurs. S’il y a un entraîneur qui ne peut pas se plaindre, c’est moi au PSG. »

La comparaison entre Pedri et … Harry Potter !

« Pedri ? C’est Harry Potter et j’espère qu’il n’apportera pas sa magie demain. Mais le Barça ce n’est pas que lui, il y a de nombreux joueurs de très haut niveau ».

Les enjeux du match

« L’avenir c’est le match de demain. On va essayer de le préparer de la meilleure des manières. Pour gagner il faut un bon match en termes de football et mentalement. C’est un match sur-mesure pour les deux équipes ».

Luis Enrique à propos du FC Barcelone 2025

« Hansi Flick je l’adore depuis le début dans ce qu’il a fait de cette équipe. Il attaque, il sait très bien défendre, il s’adapte à toutes les situations de jeu. J’aime voir cette équipe jouer, je regarde tous les matchs du Barça et j’adore ça. Je suis un socio du Barça et leurs matchs me divertissent beaucoup ».

YouTube : Canal Supporters Paris







