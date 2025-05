LDC – Luis Enrique : « Nous devons terminer le travail »

Dans cinq jours, le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Luis Enrique s’est confié sur le parcours du PSG en C1 jusqu’à cette finale.

Après en avoir fini avec les compétitions nationales, le PSG va tenter de s’offrir la première Ligue des champions de son histoire contre l’Inter Milan samedi soir (21 heures, Canal Plus, M6). Le parcours des Rouge & Bleu lors de cette édition 2024-2025 de la Champions League a été semé d’embuches. Après une phase de ligue difficile, le PSG a dû passer par les barrages pour se qualifier pour les huitièmes de finale, durant lesquelles il a éliminé l’un des favoris à la victoire finale, Liverpool. Pour PSG TV, Luis Enrique est revenu sur ce parcours avant d’évoquer la finale.

« Notre objectif est d’entrer dans l’histoire »

« Si nous devions analyser tout ce qu’il s’est passé en Ligue des champions cette saison, je pense que cela ferait un grand film d’horreur ou un thriller ou même une très bonne série parce qu’il y a eu de tout. Du tout premier match à domicile contre Gérone, où je pense que nous aurions mérité de gagner sans devoir attendre la 90e minute et une erreur de l’adversaire, jusqu’à tous les matches de la phase de ligue, surtout à domicile, où nous aurions mérité de meilleurs résultats, mais ils n’ont pas été au rendez-vous. Lors des trois derniers matches de la phase de ligue, nous n’avons eu que quatre points et nous étions plus en dehors qu’en dedans. Si vous ne marquez pas de buts, vous ne gagnez pas de match. Il ne reste plus qu’un match. Il n’y a plus que deux équipes en Ligue des champions : l’Inter et nous. L’Inter est une équipe plus expérimentée que nous. Il ne fait aucun doute qu’elle mérite d’être finaliste de la Ligue des champions et je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Mais nous devons terminer le travail, car notre objectif est d’entrer dans l’histoire. »