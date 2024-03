LdC – Luis Enrique : « On rêve de cette qualification »

Pour son retour en terre espagnole, le coach du PSG s’apprête à affronter Imano Alguacil dans le cadre du huitième de finale retour de C1. L’occasion pour Luis Enrique de se rendre en conférence de presse d’avant match conformément aux obligations UEFA.

Son retour en Espagne (PSG TV)

« C’est très bien de revenir en Espagne après m’être réveillé à Paris. J’ai quitté le soleil pour la pluie. Après la plaisanterie, je suis content d’être de retour dans mon pays, pas loin de chez moi« .

Le fait d’encaisser un but rapidement (PSG TV)

« Toutes les équipes ont des hauts et des bas. C’est un rival dangereux qui, comme nous, veut se qualifier. Ils ont besoin de marquer. On a eu un bon résultat à l’aller mais encaisser un but pourrait nous mettre en difficulté« .

La gestion de l’avance (2-0 au match aller)

« On la gère normalement. Le scénario est très attractif, la ville et la compétition vont suivre ce moment avec hâte. On va avoir un entrainement spécial, veille du match et sur la pelouse où on va jouer« .

La gestion du cas Mbappé

« Ce que j’espère de l’équipe c’est qu’elle soit à la hauteur du rendez-vous. Affronter le match comme on l’a fait. Je vois que l’équipe a de la confiance. On a l’objectif de gagner le match et ce sera compliqué« .

L’expérience des jeunes joueurs

« C’est quoi l’expérience, que les jeunes ne peuvent pas jouer? Je me fie à ce que je vois pendant la semaine, ce que je vois à l’entraînement. Parfois je change ma compo au dernier moment. Je ne regarde pas l’âge ou l’expérience, cela ne veut rien dire« .

Les problèmes du PSG à l’extérieur

« Les matchs retours sont toujours difficiles. Même avec des matchs plus favorables que celui que nous avons. C’est un bon résultat mais cela peut être compliqué si tu ne sors pas sur le terrain avec la bonne attitude et en étant concentré. Il faut travailler tous les aspects offensifs et défensifs. Nous sommes dans un bon moment, je peux avoir mes 23 joueurs pour jouer ce mardi« .

Une titularisation de Nuno Mendes ?

« On suit le processus normal avec lui pour sa progression. Il pourra être titulaire mais pas pour jouer tout le match. Nous sommes contents car il a un niveau offensif et défensif top. Nous sommes aussi contents pour lui parce qu’une longue absence c’est toujours compliqué« .

L’attitude de Mbappé à Monaco

« Je crois que le match de mardi est aussi important donc il n’y a pas d’autre commentaire à faire« .

La gestion des temps faibles en LdC

« On a tous des temps forts et faibles. On doit améliorer nos temps faibles mais c’est normal. Les équipes montrent des tendances tout au long de la saison. On est dans un processus normal d’amélioration, on a encore une marge. Ce match c’est une finale. L’équipe qui perdra quittera la compétition. Nous sommes dans le meilleur moment de la saison et j’espère que le niveau va continuer de s’améliorer« .

L’expérience de la remontada en 2017 (FCB 6 – 1 PSG)

« Si on fait la même chose qu’au match aller ce sera 2-0. On connaît tous la théorie mais quand tu joues à l’extérieur, tout peut se passer. Un but peut changer les choses, on va se préparer à tout. L’ambiance du stade peut changer les choses. On rêve de cette qualification, on va être professionnels. On veut être très bons en attaque et en défense. On va jouer avec ambition, il ne faut pas spéculer. Voilà mon message aux joueurs: gagner le match. Gagner le match c’est la clé pour que le match ne soit pas compliqué. Mais cela sera difficile quoi qu’il arrive« .

Une nouvelle question sur la gestion du cas Mbappé

« Peut-on jouer sans Kylian Mbappé en Ligue des Champions ? Peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait …« , (sourire ; NDLR) a répondu Luis Enrique, après avoir feinté de ne pas comprendre la question.