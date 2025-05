LdC – Luis Enrique : « PSG / Inter Milan ? Une des meilleures finales de ces dernières années ! »

La finale de Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan se jouera dans 10 jours à Munich. A cette occasion, un média day était organisé ce mercredi 21 mai au Campus PSG. L’occasion pour Luis Enrique de se présenter en conférence de presse.

La préparation, la pression … (PSG TV)

« Il reste un match de Coupe de France et ce sera la préparation parfaite pour la deuxième finale (de la Ligue des Champions ; NDLR). Il faut gérer la pression avec normalité et calme […] Nous sommes une équipe qui a souffert cette saison mais nous avons l’expérience pour gérer cette pression. C’est un moment important mais on veut contrôler les choses qu’on peut contrôler, pas plus ».

Se préparer face à l’Inter Milan, penser à la finale de CdF avant …

« Je me concentre sur les deux matchs, la finale de Coupe de France puis celle de la Ligue des Champions. Il n’y a rien de très spécial à préparer. Nous sommes ici en raison du football que nous jouons ».

La finale la plus facile à préparer ?

« Je ne saurais pas dire qui est le plus facile à préparer. Le match le plus important, c’est celui où nous sommes arrivés. Ce sont des matchs différents, ça arrive peu souvent de jouer ce genre de matchs. Ce qui t’entoure es différent, il y a une forte pression et il faut gérer ce moment ».

Les planètes alignées pour le PSG ?

« Je ne sais, je ne suis pas devin. Ce qui est important pour nous, c’est l’ADN, jouer notre meilleur jeu et être les premiers à marquer l’histoire en remportant la Ligue des Champions mais il y une autre équipe qui a le même objectif que nous ».

A propos de la demi-finale entre le FC Barcelone et l’Inter Milan

« Deux matchs très beaux à voir en tant que fan mais aussi comme entraîneur. Il y a eu plus de but que je le pensais. L’Inter n’a jamais été derrière et cela indique la capacité qu’ils ont à gérer les choses peu importe le moment du match. Il sont bons en attaque statique, très bons sur coups de pied arrêtés. J’espère que la finale ne ressemblera pas à ces deux matchs. Ils aiment avoir le ballon et nous avons les mêmes caractéristiques. »

Luis Enrique revient sur sa réussite avec le FC Barcelone

« Arriver en finale de la Ligue des champions est difficile. Le travail que j’ai fait à Barcelone a été exceptionnel, j’ose le dire même si tout le monde disait que c’était très facile de gagner la Ligue des Champions avec cette équipe mais on a vu que nous. Ici, avec le président et le conseiller, nous avons identifié les joueurs que nous voulions recruter. J’ai un nombre de joueurs de très haut niveau qui jouent avec une mentalité d’équipe. Ce qui est très rare dans le foot actuel. L’inter est aussi dans cette optique. Ici, c’est différent (qu’à Barcelone) mais la qualité des joueurs et leur personnalité font que le travail est plus facile ».

L’importance de son staff

« Ma meilleur qualité est de choisir mon entourage. Ce sont des personnes qui tirent le meilleur de moi, qui me sortent de mon confort. J’ai cette capacité à être anticonformiste. Il faut chercher des zones inexplorées et je suis entouré de gens de très haut niveau, dont des gens qui étaient au club et se sont adaptés à notre staff. Sans un staff très fort, un entraîneur n’est rien ».

L’état d’esprit de son groupe, plein de joie de vivre

« Au lieu de venir travailler, tu viens prendre du plaisir. Ce sont des privilégiés parce qu’ils se dédient à leur métier. Il faut continuer à prendre du plaisir, être ambitieux et faire face ces dix jours avec la meilleur mentalité et prendre du plaisir ».

Le changement par rapport au début de saison compliqué

« J’étais enchanté par ce que j’ai vu, ce que nous avons tenté. Des joueurs étaient critiqués et ont explosé. On a dû surmonter tout ça. On a joué des matchs de très haut niveau en Ligue des champions et on les a perdus, comme l’Atlético et Liverpool. Le changement, c’est quand on est sorti du blocage en termes d’efficacité. Des joueurs ont réussi à mieux se placer dans la surface. On est passé de statistiques lamentables aux meilleures en Europe. C’est la même version de l’équipe mais avec l’efficacité ».

Luis Enrique réagi au retour de Lucas Hernandez en Equipe de France

Je me réjouis qu’il revienne en sélection. Il a toujours été un joueur de haut niveau, il aide toujours l’équipe. C’est un jouer d’expérience de l’équipe et l’un de ceux qui se comportent le mieux à l’entraînement […] Je pense qu’on arrive frais en fin de saison mais c’est lié à la gestion du temps de jeu des matchs. Il ne fait pas penser à 14 joueurs mais à toutes l’équipe ».

Ne pas dépendre d’un seul joueur

« Nous avons marqué plus de buts que la saison dernière, et plus de joueurs ont délivré des passes décisives. Nos chiffres sont exceptionnels. Pour arriver cela, il faut que nos joueurs donnent le ballon à celui qui est le mieux placé. Beaucoup de joueurs ont marqué ou délivré des passes et je suis très content de ne pas dépendre d’un seul joueur ».

Le PSG enfin une équipe après le départ de Kylian Mbappé

« L’année dernière aussi, nous étions une véritable équipe. J’avais dit que nous parviendrons à améliorer l’équipe, des joueurs sont arrivés, les chiffres disent que l’équipe est meilleure. Mais nous étions une équipe l’année dernière, sans aucun doute. N’oubliez pas que nous avons aussi joué une demi-finale de Ligue des Champions ».

L’adversité de l’Inter Milan et le niveau de la finale

« Nous connaissons Lautaro et Thuram, deux joueurs dans l’axe. Mais l’Inter, c’est plus que ça, ils peuvent jouer un football associatif. C’est une équipe qui nous ressemble beaucoup parce qu’elle aime avoir le ballon. peu importe s’il manque des joueurs, tu verras toujours les mêmes choses sur le terrai. Une équipe faite à l’image d’un grand entraîneur, Inzaghi, et qui a de l’expérience. Mais nous sommes aussi une équipe difficile à jouer. Physiquement, ils sont plus forts que nous, ils sont très bons sur coups de pied arrêtés. Sur le papier, je crois que c’est l’une des meilleures finales de la Ligue des Champions de ces dernières années ».