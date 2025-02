LdC : Luis Enrique, son avenir, le jeu du PSG … La conférence de presse de Fabian Ruiz avant le retour face à Brest

A la veille du match retour des barrages de C1 face au Stade Brestois, Fabian Ruiz s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le milieu de terrain espagnol de répondre aux questions des journalistes.

Ses sensations

« C’est vrai que j’ai joué un très bon Euro, je me sentais très bien. Cette année, j’ai commencé un peu plus tard avec le groupe parce que je n’ai pas eu le temps de faire une pré-saison. J’ai progressé et je me sens très bien physiquement, j’essaie de donner le maximum ».

Le jeu au PSG

« Je crois que c’est une équipe où on s’amuse beaucoup parce qu’on a souvent le ballon, c’est ce que demande l’entraîneur. Avoir la possession est ce qui plaît le plus. Je n’aime pas courir après le ballon. On s’identifie sur ça, c’est quelque chose de positif pour notre équipe et moi-même ».

La confiance accordée par Luis Enrique

« Je ne me sens pas comme un leader ou une pièce importante, j’essaie de donner le meilleur de moi-même. C’est ce que demande l’entraîneur, de faire ce qui est bon pour moi et le club. J’essaie de lui rendre la confiance ».

Les similitudes entre le PSG et La Roja

« Je crois que c’est toujours positif de gagner un trophée. On joue pour ça. On est une équipe jeune, on a l’envie de faire de grandes choses. On a des joueurs avec plus d’expérience mais c’est assez similaire entre la sélection et ici, ce sont des idées de jeu similaires avec la possession du ballon ».

Les progrès offensifs

« Je pense que nous sommes passés par une époque difficile en C1, où on n’avait pas l’efficacité. On marque tous pas mal de buts désormais. On fait en sorte que les ballons arrivent dans les meilleures conditions pour les attaquants. On a renforcé ça ».

Finir le travail demain face à Brest

Nous savons que tous les matchs sont difficiles, surtout en C1. Toutes les équipes donnent le maximum, Brest va tout donner. On a analysé. On devra jouer dès la première minute avec l’envie de gagner le match. Brest nous a souvent rendu la tâche difficile. On a avantage au score mais ce n’est pas encore terminé ».

Suivre la vague de prolongation de contrat ?

« Ma prolongation de contrat ? J’ai encore deux années, je suis très content ici et dans cette ville. On se sent bien avec ma famille mais je ne vais pas aborder ce thème pour l’instant ».

La dynamique dans laquelle le PSG est

« Le club est dans une situation très bonne, on grandit petit à petit tous ensemble. Depuis que Luis Enrique est arrivé, nous sommes dans une dynamique très positive. On a eu une belle année l’an dernier même si on n’a pas eu ce qu’on voulait en C1. Il faut dire aux enfants qu’ils profitent du jeu. C’est le meilleur métier du monde pour moi ».

Un rôle de leader au milieu au PSG ?

« Je ne dis pas que je ne me sens pas important. L’entraîneur me donne une confiance assez forte, c’est important pour moi. J’essaie d’être disponible pour jouer autant que possible. On a un effectif très bon et large. Si on a un le meilleur milieu d’Europe ? Non, je ne pense pas. On a des joueurs jeunes, qui ont encore une longue carrière devant eux. On se comprend très bien, on fait une très bonne saison. On espère être parmi les meilleurs en fin de saison ».

Son absence à la Coupe du Monde 2022

« Je l’ai toujours dit: j’ai toujours eu une bonne relation avec Luis Enrique, il n’y a jamais eu de problème. On aime représenter notre pays, bien sûr que j’aurais voulu jouer la Coupe du monde 2022 avec mon pays. Le sélectionneur avait dû prendre une décision. Quand Luis Enrique est arrivé, je savais que c’était l’un des meilleurs entraîneurs du monde. C’est le premier qui m’a convoqué en sélection ».

Les buts viennent de partout

« Au final, on voit toujours qui marque les buts dans le football. Chacun fait son travail et c’est normal que ça soit les attaquants qui marquent. Tout fonctionne comme un ensemble, on essaie de faire notre travail au milieu. Peu importe qui met le but ou donne la passe décisive, on se voit comme un ensemble. Qui marque, au fond ça nous est un peu égal ».