LdC – Malgré une équipe amoindrie, le PSG réalise une incroyable performance face à Barcelone (1-2) !!!

Ce mercredi soir, le PSG affrontait le FC Barcelone – au Stade Olympique de Montjuïc – dans ce choc de la 2e journée de Ligue des champions.

Le match tant attendu par les amateurs de football avait lieu ce mercredi soir en Catalogne. Le FC Barcelone et le PSG s’affrontaient dans le choc de la 2e journée de Ligue des champions. Cependant, le club parisien se présentait avec une cascade de blessures (Marquinhos, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé). Face à cela, Luis Enrique avait décidé de titulariser les deux Titis Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye en attaque.

Le résumé du match

Avec un changement de dernière minute dans le onze de départ (Warren Zaïre-Emery a pris la place de João Neves ,qui a ressenti une mauvaise sensation à l’échauffement), le PSG a grandement souffert face au pressing adverse. Face à un Lamine Yamal en jambes, les Rouge & Bleu ont dû faire le dos rond dans les premières minutes. Pourtant, la première situation est à mettre à l’actif des champions d’Europe. Trouvé sur un corner de Nuno Mendes, Illia Zabarnyi n’a pas cadré sa tête (11e). Le défenseur parisien va ensuite être l’auteur d’un sauvetage magnifique sur sa ligne. Lancé en profondeur par Lamine Yamal, Ferran Torres a éliminé Lucas Chevalier avant de voir son tir être détournée par l’Ukrainien devant sa ligne. Mais à force de pousser, le Barça a logiquement ouvert le score. Suite à une erreur de relance de Vitinha, Marcus Rashord a parfaitement servi Ferran Torres au second poteau (1-0, 19e). Malmenés jusque-là, les Rouge & Bleu sont peu à peu rentrés dans leur match à l’image d’un coup-franc d’Achraf Hakimi, détourné par Wojciech Szczęsny (30e). Mieux dans cette fin de première période, les joueurs de Luis Enrique ont fini par égaliser. Après une remontée de balle de classe mondiale de Nuno Mendes, Senny Mayulu a profité d’une erreur de Pau Cubarsi pour se présenter devant le portier barcelonais et le tromper avec sang-froid (1-1, 38e). Les Parisiens auraient même pu revenir à la pause avec l’avantage au score mais Bradley Barcola a manqué son face-à-face (42e). Un score de parité à la pause bien mérité pour cette équipe du PSG remaniée (1-1).

En seconde période, le PSG a pris les commandes du match avec un Ibrahim Mbaye percutant (52e). Bradley Barcola a d’abord trouvé les gants de Wojciech Szczęsny (53′). Et face, le FC Barcelone s’est procuré une grosse occasions avec un nouveau sauvetage sur sa ligne d’Achraf Hakimi sur une frappe de Dani Olmo (64e). Malgré la sortie sur blessure de Fabian Ruiz, les Parisiens ont complètement dominé la fin de rencontre en enchaînant les situations dangereuses. Et les champions d’Europe ont notamment pu compter sur les entrées importantes de ses remplaçants. Lucas Hernandez a complètement éteint Lamine Yamal puis Lee Kang-In, Quentin Ndjantou et Gonçalo Ramos ont apporté un danger constant sur le but adverse. L’international sud-coréen a trouvé le poteau du portier polonais (83e). Et à force de pousser, le PSG a été justement récompensé. Lancé sur son côté droit, Achraf Hakimi a parfaitement servi Gonçalo Ramos au second poteau. Avec le sang-froid de l’attaquant, le Portugais a trompé Wojciech Szczęsny sur le gong (1-2, 90e). Une victoire de prestige pour cette équipe du PSG amoindrie par les blessures.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ À noter le changement de dernière minute dans la composition parisienne. Zaïre-Emery a pris la place de J.Neves. Le Portugais n’est pas sur la feuille de match.

2′ Premier numéro de Yamal entre trois Parisiens avant de servir Torres dans la surface. La frappe de l'Espagnol est contrée.

5′ Première offensive des Parisiens, malheureusement le centre d’Hakimi ne trouve pas preneur.

7′ Excellente défense de Nuno Mendes dans son un-contre-un face à Yamal.

10′ Domination totale du FC Barcelone dans ces dix premières minutes.

11′ Premier corner pour le PSG après une bonne remontée de balle. Trouvé par Nuno Mendes, Zabarnyi ne cadre pas sa tête.

14′ Quel sauvetage de Zabarnyi !!! Lancé dans la profondeur par Yamal, Torres élimine Chevalier puis son tir est stoppé devant la ligne par le défenseur parisien.

19′ Ouverture du score du FC Barcelone (1-0). Après une perte de balle de Vitinha, le Barça punit rapidement. Trouvé à gauche, Rashford centre en première intention pour Torres qui trompe Chevalier.

24′ Après une perte de balle de Yamal dans le rond central, Ruiz lance en profondeur Barcola, mais le Français manque sa conduite de balle.

28′ La frappe de Rashford est repoussée devant la ligne par F.Ruiz.

29′ Bon coup franc aux abords de la surface obtenu par Mbaye après une percée balle au pied.

30′ Hakimi enroule le coup-franc et Szczesny détourne en corner.

32′ Grosse faute de De Jong pour stopper une remontée de balle monstrueuse de Nuno Mendes. Le Néerlandais met une semelle sur le talon du latéral parisien. Un simple carton jaune distribué par l’arbitre…

38′ BUTTTTTT POUR LE PSGGGG DE MAYULU (1-1). Après un une-deux avec Mbaye sur son côté gauche, Nuno Mendes poursuit son action, rentre dans l’axe et sert Mayulu. Le Titi profite du tacle manqué de Cubarsi puis se montre clinique dans la finition.

42′ Barcola proche de donner l’avantage aux Rouge & Bleu. Seul face à la défense, le Français crée le trouble dans l’arrière-garde barcelonaise et se présente face à Szczesny mais il ne cadre pas. Dommage !!!

43′ Les Parisiens finissent très bien cette première période avec un bloc plus haut.

44′ Carton jaune pour Nuno Mendes après une faute sur Yamal. C’est très sévère pour le Portugais .

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 Petite frayeur dans la défense parisienne. Rashford élimine trop facilement Zabarnyi puis centre mais Pacho est vigilant et détourne en corner. Ce dernier ne donnera rien.

45’+2 C’est la pause à Montjuïc avec ce score de parité (1-1). Malmené en début de rencontre avec l’ouverture du score logique de Torres, le PSG est revenu dans la rencontre grâce à Mayulu, profitant d’une action de classe de Nuno Mendes.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

52′ Belle percée balle au pied de Mbaye sur son côté gauche pour éliminer Koundé et Garcia. Mais l’international français revient bien et récupère le ballon.

53′ Quelle occasion pour le PSG et Barcola. Aprè! avoir éliminé Garcia, Barcola bute sur Szczesny. Le PSG est bien rentré dans cette seconde période.

56′ Belle défense de Zabarnyi dans son duel face à Rashford.

57′ Avec sa percussion, Mbaye pose des vrais problèmes et provoque le carton jaune d’Olmo, qui a coupé une contre-attaque.

61′ Faute de Nuno Mendes sur Yamal devant la surface parisienne. Le Portugais s’en sort bien, lui qui a déjà récolté un carton jaune.

62′ Le coup-franc de Yamal passe largement au-dessus.

64′ Nouveau sauvetage sur la ligne pour le PSG. Sur un centre de Yamal, Zabarnyi dégage dans l’axe sur Olmo. La frappe de l’Espagnol est sauvée sur la ligne par Hakimi.

66′ Premier changement pour le PSG. Mbaye cède sa place à L.Hernandez. Le Titi a montré de très belles choses au fil du match.

67′ Avec ce changement, Nuno Mendes évolue un cran plus haut sur le terrain.

70′ Trouvé en retrait par Nuno Mendes, F.Ruiz écrase trop sa frappe. Sur son tir, l’Espagnol se tient l’adducteur gauche et a fait signe pour le changement.

72′ Deuxième changement pour le PSG. Ruiz, blessé, cède sa place à G.Ramos. Mayulu va retrouver sa place dans l’entrejeu.

77′ Deux belles situations coup sur coup pour le PSG. Trouvé sur une belle passe de Nuno Mendes dans la surface, G.Ramos tente d’éliminer Cubarsi mais le défenseur remporte avec réussite son duel. Dans la foulée, Vitinha sert Hakimi mais Torres réalise un bon tacle dans les pieds du Marocain.

79′ En face, Pedri cède sa place à Bernal. Un danger en moins pour les Rouge & Bleu dans l’entrejeu.

80′ Double changement pour le PSG. Ndjantou et Lee prennent la place de Barcola et Mayulu.

83′ Le poteau de Lee !!!! Après une récupération haute de Ndjantou, Lee se met sur son pied gauche et enroule son tir, qui trouve le poteau extérieur de Szczesny.

86′ Sur un corner de Lee, Nuno Mendes est trouvé au second poteau mais sa tête est captée par Szczesny.

87′ Sur un centre contré d’Hakimi, G.Ramos est trop court devant le portier barcelonais. Les Parisiens poussent en cette fin de match.

87′ Carton jaune pour Hakimi après une faute en retard inutile sur Torres. Ça offre un bon coup-franc au Barça.

88′ Le coup-franc est très mal tiré et le PSG part en contre avec Hakimi. Trouvé au second poteau, Ramos sert à contre-temps Ndjantou. Le Titi parvient ensuite à centrer et la défense catalane dégage en catastrophe.

90′ BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOSSSSSSSSS (1-2). Lancé sur son côté droit, Hakimi sert au second poteau Ramos, qui se montre clinique face à Szczesny. Un but validé par le VAR.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+1 Carton jaune pour Yamal après une faute sur L.Hernandez, auteur d’une très bonne entrée.

90’+4 QUELLE VICTOIRE DU PSG FACE AU BARÇA (1-2). Avec une équipe décimée par les blessures, les Rouge & Bleu ont réalisé un vrai match de champion d’Europe pour s’imposer sur le gong grâce au super-sub Gonçalo Ramos.

Feuille de match FC Barcelone / PSG

Deuxième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Estadi Olímpic Lluís Companys – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus– Arbitre principal : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et James Mainwaring – Quatrième arbitre : Andrew Madley – VAR : Jarred Gillett et Bastian Dankert – Buts : Torres (19e), Mayulu (38e) – Cartons : De Jong (32e), Nuno Mendes (44e), Olmo (57e), Casado (78e), Hakimi (87e), Yamal (90’+1)

Le XI du FC Barcelone : Szczesny – Koundé, Cubarsi, Garcia (Christensen, 86e), Martin (Baldé, 72e)– Pedri (Bernal, 79e), De Jong (c) – Yamal, Olmo (Casado, 72e), Rashford (Lewandowski, 72e) – Torres Remplaçants : Kochen, Aller, Baldé (72e), Araujo, Lewandowski (72e), Christensen (86e), Casado (72e), Bernal (79e), Torrents, Fernandez, Bardghji, A.Fernandez

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz (G.Ramos, 72e) – Mbaye (L.Hernandez, 66e), Mayulu (Lee, 80e), Barcola (Ndjantou, 80e) Remplaçants : Safonov, Marin, Beraldo, G.Ramos (72e), Lee (80e), L.Hernandez (66e), Jangeal, Ndjantou (80e)

: Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz (G.Ramos, 72e) – Mbaye (L.Hernandez, 66e), Mayulu (Lee, 80e), Barcola (Ndjantou, 80e)